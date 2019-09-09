Партия Дмитрия Гудкова подала заявку на митинг на Сахарова 21 сентября

Партия перемен (официально называется «Гражданская инициатива») подала две заявки на митинг и шествие в Москве на следующей неделе, сообщила член политсовета московского отделения партии Дмитрия Гудкова Эльвира Вихарева. Митинг против насилия и политического преследования планируется провести на проспекте Академика Сахарова в субботу, 21 сентября. Заявленное на 22 сентября шествие организаторы предлагают провести, как и раньше, по бульварам столицы.

«Я публично обращаюсь к новоизбранным оппозиционным депутатам Мосгордумы. У вас есть возможность сделать первое хорошее дело на новому посту. Поддержите эти заявки»,— обратилась к депутатам госпожа Вихарева на своей странице в Facebook.

С середины июля в Москве проходят акции протеста, самой многочисленной из них стал согласованный митинг 10 августа на проспекте Сахарова, собравший более 50 тыс. человек. Поводом к акциям протеста стал недопуск большинства оппозиционных кандидатов на выборы в Мосгордуму, позже митинги стали проходить в поддержку задержанных и осужденных за участие в несанкционированных протестах. Реальные сроки за участие в несанкционированных акциях нынешнего лета уже получили семь человек. Последним поданным заявкам от оппозиции на проведение митингов 14 сентября мэрия Москвы отказала.

Какие акции прошли в последние выходные лета — читайте в материале “Ъ” «Сначала торжества, потом протесты».