В Москве загорелась усадьба «Узкое»
В реконструируемом административном здании на юго-западе Москвы произошел пожар. Возгорание зафиксировано по адресу: улица Профсоюзная, дом 123А, строение 15, сообщили в столичном главке МЧС России.
По данным Агентства городских новостей «Москва», огонь распространился примерно на 800 кв. м. Речь идет о здании на территории усадьбы «Узкое» в районе Ясенево.
Из здания самостоятельно эвакуировались 20 человек. На месте работают пожарно-спасательные подразделения.
По информации агентства, к тушению пожара планируется привлечь вертолеты. Данные о пострадавших и причинах возгорания пока не приводятся.