Памфилова прогнозирует незапланированные выборы губернаторов в 2020 году

Председатель Центризбиркома Элла Памфилова на заседании комиссии 4 сентября заявила, что в следующем году возможны дополнительные выборы губернаторов. На данный момент, уже известно, что у выборы глав регионов в 2020 году пройдут в 16 регионах. Однако глава ЦИКа предполагает, что всего выборов высших должностных лиц будет не меньше 20.

«Это только исходные данные, на самом деле кампания по выборам высших должностных лиц будет более масштабная, чем в этом году,— и 20, и 25, все может быть, надо будет к этому серьезно готовиться»,— заявила госпожа Памфилова (цитата по ТАСС), пояснив, что это ее оценка.

Напомним, что выборы глав регионов в этом году состоятся 8 сентября. На прямых выборах будут избираться 16 губернаторов, еще троих изберут парламенты заксобраний.

О подготовке к выборам читайте на тематической странице “Ъ”.