«Владимир Бортко нашел благовидный предлог, чтобы снять свою кандидатуру»

На выборах губернатора Санкт-Петербурга стало одним кандидатом меньше: свою кандидатуру снял Владимир Бортко, который объявил о своем решении во время дебатов. В КПРФ, чью партию представляет политик, этот поступок назвали ошибкой. Сам господин Бортко объяснил, что не верит в честность будущих выборов и не готов играть по таким правилам. Ведущий “Ъ FM” Максим Митченков обсудил ситуацию с президентом коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг» Евгением Минченко.

— Как вам кажется, снятие кандидатуры Бортко — все-таки эмоциональное или просчитанное решение? Почему он пошел на этот шаг?

— Я думаю, что оно и эмоциональное, и просчитанное. То есть, с одной стороны, было определенное эмоциональное воздействие от всей этой ситуации, которая ему была некомфортна. Ведь, думаю, вряд ли Бортко собирался становиться губернатором Санкт-Петербурга, скорее его попросили поучаствовать, он и пошел на выборы. Потом, так сказать, начались всякие ситуации, которые для него оказались не очень комфортными. Так что, думаю, он нашел благовидный предлог для того, чтобы снять свою кандидатуру.

— То есть он сначала не предполагал, что все обернется именно так, не знал, в какую игру ввязывается?

— Честно говоря, большого предвыборного задора у него я не видел. И мне его выступление на дебатах, которое я внимательно просмотрел, показалось странным. Сначала он начал рассказывать про то, что что-то не так с выборами губернатора, что он снимает свою кандидатуру, потом перешел к тому, что самое главное — выборы муниципальные, и вот там-то коммунисты как раз свое возьмут. Я могу напомнить, что в 2013 году Михаил Прохоров точно так же отказывался от выборов, правда, даже не будучи зарегистрированным кандидатом. Тогда он просто сказал, что не будет участвовать в выборах мэра Москвы, типа мэр их, а гордума наша. Есть ли в Мосгордуме хоть один депутат от «Гражданской платформы»? Собственно, это и ответ на этот вопрос.

— А как решение Владимира Бортко на губернаторских выборах в Петербурге отразится? Поменяется как-то расклад или нет?

— Это будет интересно. Я же исследователь избирательных процессов, а здесь такой чистый эксперимент. Собственно, бывают ситуации же, когда выигрывают люди, которые в жизни не собирались выигрывать: Владимир Сипягин во Владимирской области, Валентин Коновалов в Хакасии. Вот сейчас у нас нет кандидатов от КПРФ, и мы посмотрим, транслируется ли эта ситуация антирейтинга власти в голосовании и, собственно, каков этот антирейтинг. Ведь есть разные оценки: некоторые говорят, что это процентов 20, другие говорят, что он какой-то запредельный. Вот мы и посмотрим в день голосования, сколько людей, которые готовы голосовать за кого угодно, только не за представителя нынешней власти.

— Могут ли другие кандидаты сняться с выборов?

— Думаю, что нет. Наверняка там есть достаточно жесткие договоренности, которые не позволяют этого сделать. Полагаю, что если штаб Беглова хоть сколько-нибудь профессионален — а я думаю, что он профессионален, — то, наверное, там предвидели это еще на этапе регистрации кандидатов, и вряд ли это возможно.

— В КПРФ назвали отказ Бортко участвовать в выборах большой ошибкой. Что для партии значит это решение?

— Конечно же, это ударит по позициям КПРФ во всех кампаниях, потому что будет интерпретироваться как игра в поддавки. То есть я думаю, что для коммунистов это проблема в целом на федеральном уровне. Ведь это же был их выбор, они этого кандидата выбирали, уговаривали, он же не сразу согласился. То есть это была отдельная спецоперация — убедить Бортко выдвигаться. Вот убедили, а теперь поняли, что политика — не такая простая штука.