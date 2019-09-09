Спорт хотят заправить «пивными» инвестициями

Минфин поддержал законопроект, который предлагает вернуть продажу пиво на стадионы. Торговля этим напитком на спортивных мероприятиях запрещена с 2005 года. Исключение было сделано только во время Чемпионата мира по футболу, который Россия принимала в прошлом году. Документ по возврату алкогольного напитка на стадионы ранее подготовили депутаты ЛДПР.

Возвращение пива на стадионы поможет привлечь в спорт крупные рекламные контракты, убежден управляющий партнер компании Odgers Berndtson Роман Тышковский: «Наши массовые мероприятия на текущее время, особенно спортивные, себя не окупают. На продаже билетов и спонсорстве заработать не получается. Возвращение алкоголя на стадионы — одна из мер, которая позволит привлечь крупные рекламные бюджеты от производителей пива, чтобы поднять экономическую составляющую этой истории. Для производителей пива болельщики являются очень привлекательной аудиторией.

Во всем мире огромные бюджеты инвестируются в раскрутку стадионов, команд, разных спортивных мероприятий.

Возможность продавать пиво на стадионе здесь и сейчас является очень важной. Службы безопасности в разных странах мира, где люди пьют не меньше нашего, например, в Великобритании, США, устанавливают на стадионе камеры, которые выявляют наиболее буйных фанатов или тех, кто уже находится в состоянии алкогольного опьянения. Способы, как это тем или иным образом контролировать, есть».

Законопроект о возврате пива подготовили депутаты Госдумы от ЛДПР. Они предлагают направлять вырученные деньги на развитие детского и юношеского спорта. В Минфине считают, что возврат пива на стадионы повысит инвестиционную привлекательность подобных мероприятий. Особенно это важно для регионов, уточнил инвестиционный менеджер компании «Открытие Брокер» Тимур Нигматуллин: «Речь идет о монетизации инфраструктуры, ведь все прямо или косвенно ложится на Минфин. В частности, ведомство вынуждено контролировать уровень долга регионов, и косвенно обслуживание стадионов ложиться на плечи федерального центра. Я думаю, здесь прослеживается прямой интерес с точки зрения бизнеса. Да, это выгодно, но я не уверен, что с учетом долгосрочных целей государства, поручений президента по увеличению продолжительности жизни это будет реализовано».

После мундиаля глава Татарстана Рустам Минниханов доложил президенту Путину: «Никаких эксцессов не было». И предложил вернуть пиво на стадионы. Напиток можно продавать только на соревнованиях по так называемым «мирным» видам спорта, считает директор Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя Вадим Дробиз: «Пусть будет реклама пива, ничего страшного, но алкоголя во время матча, особенно по хоккею, футболу, боксу, быть не должно. На соревнованиях по художественной гимнастике, синхронному плаванию — пожалуйста — пусть продают. Что касается Чемпионата мира, он проходил в десятке крупнейших городов России на ограниченном количестве стадионов, там присутствовала вполне респектабельная публика.

Никакой экономики тут нет, спорт получит от этого копейки.

Ясно, что все это пролоббировано пивными компаниями. Но самое интересное, что разрешение продавать алкогольные напитки на стадионах никакого влияния на рынок не окажет».

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Ранее пивные бренды даже выступали спонсорами футбольных клубов. Так, Holsten поддерживал «Торпедо», а «Балтика» сотрудничала с «Зенитом». Все изменилось после Чемпионата мира 2002 года. Матчи транслировали на огромном экране на Манежной площади. Тогда сборная России проиграла Японии со счетом 1:0. Это привело к массовым беспорядкам. Пострадали 75 человек, один скончался от ножевых ранений. Через два года рекламу пива ограничили в телеэфире, а потом запретили продавать напиток на аренах и рядом с ними.

Светлана Белова