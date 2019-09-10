«Газпром» взглянет на Китай через степи

Монголия ближе, чем когда-либо, подошла к своей национальной мечте — прокладке через ее территорию транзитных трубопроводов из России в Китай. Владимир Путин 9 сентября поручил главе «Газпрома» Алексею Миллеру проработать прокладку газопровода в Китай через Монголию, причем в качестве прямой замены западного маршрута поставки газа в Китай через Алтай. Президент особо отметил, что к монгольскому маршруту склоняются и «китайские партнеры». Такая поставка вопроса, на мой взгляд, в корне меняет понимание перспектив транзитного газопровода через Монголию, которые до сих пор, говоря прямо, отсутствовали.

Монгольский маршрут рассматривался «Газпромом» как табу после болезненных и затратных споров с транзитными странами на европейском экспортном направлении.

Хотя особняком здесь стоит Украина, проблемы и даже сложные конфликты в разное время возникали с Белоруссией, Польшей, Грузией и Литвой. Хотя Монголия в этом смысле выглядит более надежным вариантом, так как и географически, и экономически, и политически «зажата» между Россией и Китаем, то есть будущими экспортером и импортером газа, в «Газпроме» считали, что лучше вообще избежать подобных рисков.

Проблема, однако, в том, что западный маршрут через Алтай предметно обсуждается с Китаем уже более 15 лет, но остается нереализованным. В данный момент причина в том, что Китаю не нужен газ на малонаселенном западе страны (куда его хочет доставить «Газпром»), а нужен, напротив, на густонаселенном востоке. Конечно, Китай может построить дополнительные газопроводы для переброски этих объемов, но тогда ждет от «Газпрома» и соответствующего снижения цены, на что монополия не готова.

Монгольский маршрут в этом смысле имеет несколько важных преимуществ перед «Алтаем». Во-первых, если оценивать доставку газа до Пекина, он более чем на 1 тыс. км короче. Во-вторых, прокладка в основном будет вестись на освоенной территории России и в удобной монгольской степи, а не в горах высотой около 2,5 тыс. м, то есть обойдется дешевле. В-третьих, что еще важнее, на территории России газопровод пройдет с Ямала до Томска, а затем на восток до Красноярска, Иркутска и Улан-Удэ, то есть позволит газифицировать крупнейшие города Восточной Сибири, а затем и монгольский Улан-Батор. Тем самым будет практически завершено создание по-настоящему Единой системы газоснабжения, которая позволит направлять газ Западной Сибири и Ямала как в Европу, так и в Китай и на Дальний Восток (после соединения с «Силой Сибири» в Иркутской области).

И, наконец, немаловажным аргументом может стать то, что маршрут, в отличие от «Алтая», большей частью пройдет по территории РФ, а не Китая, то есть деньги на стройку смогут получить российские подрядчики.