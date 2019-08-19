«Газпром» добывает впрок

Добыча «Газпрома», несмотря на существенное сокращение экспорта газа в Европу и спроса в РФ, продолжает бить многолетние рекорды. Компании приходится компенсировать падение поставок ряда независимых производителей, также она активно закачивает газ в подземные хранилища. Эксперты ожидают сохранения динамики, но отмечают, что у зарубежных конкурентов «Газпрома» дела не хуже: в частности, производители с Ближнего Востока уже обошли Россию по объемам добычи газа.

По предварительным данным, с 1 января по 15 августа 2019 года «Газпром» добыл 312 млрд кубометров газа, на 1,7% превысив показатели аналогичного периода 2018 года. В компании отмечают, что это максимальный уровень добычи за восемь лет. В первом полугодии производство также было рекордным с 2011 года, достигнув 258,7 млрд кубометров (рост на 2,3%). В январе—июле добыча выросла на 1,9%, до 294,5 млрд кубометров газа.

Растет добыча газа и у ряда внутренних конкурентов «Газпрома», по данным ЦДУ ТЭК, в целом в России в январе—июле она увеличилась на 3%, до 431,9 млрд кубометров. Наибольший рост объемов пришелся на НОВАТЭК, который в конце 2018 года с опережением на год вывел на проектную мощность в 16,5 млн тонн свой первый завод по сжижению газа «Ямал СПГ». В январе—июле компания увеличила добычу на 58%, до 40,9 млрд кубометров. Также почти на 23% выросла добыча «Газпром нефти» (до 11,8 млрд кубометров). В то же время «Роснефть» в январе—июле снизила добычу на 3,8%, до 25,4 млрд кубометров, ЛУКОЙЛ — на 3,3%, до 11,93 млрд кубометров, показатели «Сургутнефтегаза» (5,6 млрд кубометров) почти не изменились.

При этом спрос на газ на крупнейшем рынке сбыта «Газпрома», в России, снизился, хотя ситуация и стабилизируется. Так, поставки уменьшились на 2% в первом полугодии, на 1,4% — в январе—июле, а с начала года по середину августа — на 1% (за две недели августа сбыт в РФ вырос на 10,2%). Параллельно «Газпром» снижает и объемы экспорта в дальнее зарубежье. В первом полугодии поставки в Европу упали на 5,9%, до 95,3 млрд кубометров, в январе—июле — на 4,8%, до 111,5 млрд кубометров, с начала года по середину августа — на 4,7%, до 119,1 млрд кубометров.

Как отмечает Андрей Полищук из Райффайзенбанка, рост добычи «Газпрома» связан с активной закачкой сырья в подземные хранилища газа (ПХГ), которые используются в холодный период для балансировки пиков потребления. С этим согласен и заместитель главы ФНЭБ Алексей Гривач. Он добавляет, что потребление газа в Европе сейчас на фоне низких цен сильно растет. К тому же, уточняет эксперт, с учетом рисков, связанных с прокачкой газа через Украину после окончания срока действия соглашения о транзите российского сырья по территории страны в конце 2019 года, логично предположить, что европейские потребители стараются максимально запастись сырьем. Аналогичная ситуация складывается и на самой Украине, которая закупает газ из РФ реверсом из Европы. Все это, заключает господин Гривач, до конца года поддержит высокий импорт.

В России, хотя и нет общего роста потребления, добавляет эксперт, «Газпрому» приходится компенсировать снижение добычи независимых поставщиков. При этом запасы зрелых месторождений сильно истощены, а газ с новых, поясняет он, компании направляют в основном на экспорт. По мнению господина Гривача, объемы добычи «Газпрома» по итогам года также в большой мере будут зависеть от погоды в четвертом квартале.

В то же время, отмечают эксперты норвежской консалтинговой компании Rystad Energy, к концу 2019 года российских газовиков обгонят по объемам добычи производители Ближнего Востока. Производство газа в регионе достигнет к 2020 году 730 млрд кубометров, а к 2030 году — 920 млрд кубометров. В основном рост добычи в Rystad связывают с наращиванием объемов на катарском месторождении North Field.

Ольга Мордюшенко