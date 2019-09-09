Зеленский посетит США 23 сентября

Президент Украины Владимир Зеленский 23 сентября приедет в США на Генассамблею ООН. В рамках визита господин Зеленский также планирует встретиться в американским президентом Дональдом Трампом. Точная дата встречи пока не согласована.

О планирующейся поездке сообщил на брифинге глава МИД Украины Вадим Пристайко. «У нас есть приглашение,— оно даже письменное, что нечасто делается в дипломатии. Приглашение прибыть с визитом не просто в США. В США, вы знаете, мы едем 23 сентября. Но прибыть с визитом в Вашингтон, чтобы встретиться с президентом и правительством США»,— рассказал дипломат (цитата по ТАСС).

1 сентября Владимир Зеленский приехал Варшаву на мероприятия по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны. Украинский президент встретился с вице-президентом США Майклом Пенсом. Изначально планировалось, что господин Зеленский встретится с Дональдом Трампом, но тот в последний момент отменил поездку из-за начавшегося в Штатах урагана Дориан.

Подробности об отмене визита — в публикации “Ъ” «Американский ураган обрушился на Польшу».