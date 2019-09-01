Зеленский пообещал Пенсу победить коррупцию на Украине

Новое правительство Украины, законопроекты и кадровые изменения помогут Украине побороть коррупцию, заявил глава страны на встрече с вице-президентом США Майклом Пенсом в Варшаве. Господин Пенс заявил, что ждет от нового украинского президента прогресса в выполнении Минских соглашений.

«В первый же день (работы Верховной рады 9-го созыва.—“Ъ”) зарегистрировали около 74 законопроектов, которые помогут реформировать украинскую систему, которые помогут не только бороться, но и победить коррупцию»,— заявил президент Украины. Он отметил, что в стране также будут запущены новые антикоррупционные ведомства.

Господин Пенс отметил, что ждет прогресса в реализации Минских договоренностей, который достигнет господин Зеленский. Он добавил, что отношения США и Украины «никогда не были столь прочными». «Мы всегда поддерживаем украинский народ и стоим с ним плечом к плечу ещё с 2014 года. С тех пор мы оказываем очень сильную поддержку территориальной целостности Украины и ее народу»,— заявил господин Пенс.

Президент Украины находится в Варшаве с двухдневным визитом. В Польше он принял участие в мероприятиях по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны.

По информации Пентагона, объем военной помощи Украине с 2014 года составляет $1,5 млрд. В июне возглавляющий управление Пентагона по оборонному сотрудничеству и безопасности генерал-лейтенант Чарльз Хупер заявил, что Вашингтон остается заинтересован в военной помощи украинским властям.

Подробнее об оборонном бюджете США в 2018 году читайте в публикации “Ъ” «Конгресс определил затраты на сдерживание России в Европе».