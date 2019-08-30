Дональд Трамп отменил поездку в Польшу

Из-за надвигающегося на США урагана президент Дональд Трамп отменил визит в Польшу. Он должен был посетить мероприятия по случаю годовщины начала Второй мировой войны, которые запланированы в Варшаве 1 сентября. Также у господина Трампа планировалась встреча с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Вместо президента США в Польшу поедет вице-президент Майк Пенс. «Чтобы убедиться, что все ресурсы федерального правительства направлены на надвигающуюся бурю, я решил послать нашего вице-президента Майка Пенса вместо меня в эти выходные в Польшу»,— объявил Дональд Трамп (цитата по AFP).

По мнению господина Трампа, ураган Дориан «может оказаться очень крупным». Он добавил, что обсудил ситуацию с польским президентом Анджеем Дудой, и пообещал, что посетит Польшу в ближайшее время, передает Reuters.

Президент США должен был пробыть в Польше с 31 августа по 2 сентября. Ранее на этой неделе, 28 августа, его помощник по нацбезопасности Джон Болтон встретился с Владимиром Зеленским. В число их тем для обсуждения вошло будущее Крыма и Донбасса, а также возвращение к «нормандскому формату» (РФ, Украина, Франция, Германия).

Подробности — в публикации “Ъ” «К Америке примеряют "нормандский формат"».