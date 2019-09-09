После подсчета 99% голосов Александр Беглов набирает 64,46%

ЦИК продолжает подсчет голосов на выборах губернатора Петербурга. Согласно обновленным данным, после обработки 99,26% бюллетеней действующий врио главы города, самовыдвиженец Александр Беглов лидирует с 64,46% набранных голосов избирателей.

На втором месте по-прежнему идет Надежда Тихонова («Справедливая Россия») с 16,85%. У Михаила Амосова («Гражданская платформа») на данный момент 16,01% голосов.

Напомним, ранее Горизбирком сообщил о рекордно низкой явке на выборах в Петербурге. 8 сентября на избирательные участки пришли лишь 30% петербуржцев.