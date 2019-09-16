Диабет под контролем

Ученые придумали, чем заменить неработающую поджелудочную железу.

Материалы подготовила Ирина Смоляга

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Диабет — болезнь, при которой поджелудочная железа вырабатывает недостаточно инсулина или совсем не вырабатывает его,— сегодня в тройке самых распространенных заболеваний. Несмотря на огромное количество исследований, диабет 1-го типа, который никак не связан с образом жизни, мы лечить совсем не умеем. Чаще всего он начинается из-за сбоя иммунной системы, которая по ошибке уничтожает клетки поджелудочной железы, производящие инсулин. Инсулин — это гормон, который нужен, чтобы глюкоза проникала в клетки для выработки энергии. Иначе глюкоза остается в крови, превращая ее в «сахарный сироп». Человек вынужден всю жизнь регулировать уровень инсулина и делать уколы несколько раз в день.

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Впрочем, не так давно появилось революционное изобретение — искусственная поджелудочная железа. MiniMed 670G System — устройство, которое каждые 5 минут проверяет уровень глюкозы в крови и автоматически вводит необходимые дозы инсулина. В 2016-м она была одобрена FDA (Минздрав США). В России система пока не сертифицирована, поэтому ее покупают в Америке за 245 тысяч рублей — в переводе на российские деньги.

Как это работает?

Искусственная поджелудочная железа состоит из трех компонентов. Первый — сенсор размером с небольшую монету с микроиглой, который приклеивается на тело. Крохотная игла вводится под кожу для контроля за уровнем глюкозы. Информация с сенсора при помощи передатчика отправляется на помпу — компактную коробочку с трубкой и катетером для введения инсулина, которую можно положить в карман или прикрепить на пояс. Она рассчитывает дозу инсулина и автоматически вводит его, используя специальный алгоритм. На ее экране видна динамика уровня глюкозы, а также сигналы тревоги.

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Во время сна коробочку можно расположить под подушкой или недалеко от кровати, длина катетера это позволяет. Конечно, у системы есть ряд неудобств: помпа выдержит попадание под дождь, но вот погружать в воду ее нельзя. При этом система все равно не дает стопроцентного контроля над уровнем глюкозы, поэтому время от времени отслеживать показатели инсулина нужно.