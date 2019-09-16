Классификатор генов Afirma GSC

Еще одна новинка в эндокринологии связана с наиболее частой патологией современных горожан — узлами щитовидной железы. Чтобы выяснить, являются ли они доброкачественными, зачастую приходится прибегать к операции. Новое устройство поможет избежать вмешательства. Теперь врач во время биопсии может взять клетки для дополнительного анализа с помощью теста Afirma GSC, который даст информацию о характере новообразования. Тест измеряет 761 вариант ДНК и 130 слияний РНК в более чем 500 генах, которые связаны с раком щитовидной железы и быстро выдает ответ.

Sugar.IQ

Человек с диабетом 1-го типа принимает за день 180 решений, которые могут повлиять на его самочувствие. Это касается времени сна, физических упражнений, лишней чашки чая и так далее. Выявить оптимальные решения помогут системы на основе машинного обучения. Система искусственного интеллекта Sugar.IQ непрерывно анализирует, как уровень сахара конкретного человека реагирует на прием пищи, дозировку инсулина, ежедневные упражнения и другие факторы. И как минимум за четыре часа предупреждает о возможном кризисе. Приложение работает в тандеме с постоянной системой контроля глюкозы в крови Guardian Connect Continuous Glucose Monitor.

HealthPatch

Гипогликемия — состояние, которое часто встречается у пациентов с диабетом 1-го типа и характеризуется низким уровнем глюкозы в крови. Иногда люди не распознают симптомы низкого уровня сахара, а датчик глюкозы работает с запозданием, что очень опасно, так как может привести к смерти пациента. Известно, что гипогликемия ускоряет сердцебиение. Ученые создали для диабетиков биосенсор HealthPatch, который измеряет частоту сердечных сокращений и, как оказалось, может информировать о самом начале опасного процесса. Устройство проходит дополнительные испытания и скоро должно появиться в продаже.