Хронология

1550 год до н.э.
Такова датировка египетских иероглифов, иллюстрирующих симптомы диабета 2-го типа (потерю жидкости и неутолимую жажду). Сахарный диабет 1-го типа считается новой болезнью, возникшей в последние два столетия.
1830
Немецкий физиолог Иоганнес Петер Мюллер сформулировал понятие о железе с внутренней секрецией.
1855
Французский медик Шарль Броун-Секар предположил, что надпочечники и иные железы могут вырабатывать вещества, необходимые для работы организма, а затем сообщил об омолаживающем влиянии вытяжек из семенных желез животных. Делал себе инъекции из семенников собак и кроликов, отмечал улучшение общего состояния, умственной и половой деятельности.
1905
Английские физиологи Уильям Бейлис и Эрнст Старлинг ввели понятие «гормон» (от греч. «побуждаю»), первым был описан гормон секретин, вырабатываемый в кишечнике.
1920
Эуген Штейнах опубликовал труд об омоложении, где показывал связь половых желез и старения. Он открыл половые гормоны в опытах с крысами.
1921
Канадцы Фредерик Бантинг и Чарльз Бест выделили гормон инсулин из поджелудочной железы в чистом виде, за что удостоились Нобелевской премии. Еще до них это сделал российский ученый Леонид Соболев, но его труд не признали.
1922
Инсулин впервые применен для лечения человека: инъекцию получил находящийся в тяжелом состоянии 14-летний Леонард Томпсон.
1960
Впервые синтезирован инсулин, что в корне изменило лечение больных диабетом. На сегодня синтезировано большинство известных гормонов.
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