Хронология

1550 год до н.э.

Такова датировка египетских иероглифов, иллюстрирующих симптомы диабета 2-го типа (потерю жидкости и неутолимую жажду). Сахарный диабет 1-го типа считается новой болезнью, возникшей в последние два столетия.

1830

Немецкий физиолог Иоганнес Петер Мюллер сформулировал понятие о железе с внутренней секрецией.

1855

Французский медик Шарль Броун-Секар предположил, что надпочечники и иные железы могут вырабатывать вещества, необходимые для работы организма, а затем сообщил об омолаживающем влиянии вытяжек из семенных желез животных. Делал себе инъекции из семенников собак и кроликов, отмечал улучшение общего состояния, умственной и половой деятельности.

1905

Английские физиологи Уильям Бейлис и Эрнст Старлинг ввели понятие «гормон» (от греч. «побуждаю»), первым был описан гормон секретин, вырабатываемый в кишечнике.

1920

Эуген Штейнах опубликовал труд об омоложении, где показывал связь половых желез и старения. Он открыл половые гормоны в опытах с крысами.

1921

Канадцы Фредерик Бантинг и Чарльз Бест выделили гормон инсулин из поджелудочной железы в чистом виде, за что удостоились Нобелевской премии. Еще до них это сделал российский ученый Леонид Соболев, но его труд не признали.

1922

Инсулин впервые применен для лечения человека: инъекцию получил находящийся в тяжелом состоянии 14-летний Леонард Томпсон.

1960

Впервые синтезирован инсулин, что в корне изменило лечение больных диабетом. На сегодня синтезировано большинство известных гормонов.