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Хронология

Журнал "Огонёк" от , стр. 30

1550 год до н.э.


Такова датировка египетских иероглифов, иллюстрирующих симптомы диабета 2-го типа (потерю жидкости и неутолимую жажду). Сахарный диабет 1-го типа считается новой болезнью, возникшей в последние два столетия.

1830


Немецкий физиолог Иоганнес Петер Мюллер сформулировал понятие о железе с внутренней секрецией.

1855


Французский медик Шарль Броун-Секар предположил, что надпочечники и иные железы могут вырабатывать вещества, необходимые для работы организма, а затем сообщил об омолаживающем влиянии вытяжек из семенных желез животных. Делал себе инъекции из семенников собак и кроликов, отмечал улучшение общего состояния, умственной и половой деятельности.

1905


Английские физиологи Уильям Бейлис и Эрнст Старлинг ввели понятие «гормон» (от греч. «побуждаю»), первым был описан гормон секретин, вырабатываемый в кишечнике.

1920


Эуген Штейнах опубликовал труд об омоложении, где показывал связь половых желез и старения. Он открыл половые гормоны в опытах с крысами.

1921


Канадцы Фредерик Бантинг и Чарльз Бест выделили гормон инсулин из поджелудочной железы в чистом виде, за что удостоились Нобелевской премии. Еще до них это сделал российский ученый Леонид Соболев, но его труд не признали.

1922


Инсулин впервые применен для лечения человека: инъекцию получил находящийся в тяжелом состоянии 14-летний Леонард Томпсон.

1960


Впервые синтезирован инсулин, что в корне изменило лечение больных диабетом. На сегодня синтезировано большинство известных гормонов.

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