Из первых рук

Анна Сибякина, врач-эндокринолог, ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр трансплантологии и искусственных органов им. академика В.И. Шумакова»

«Система MiniMed 670G — очень эффективная сахароснижающая терапия, которая максимально приближена к работе самой поджелудочной железы и дает возможность постоянно поддерживать в крови уровень глюкозы, близкий к физиологическим показателям. Система уже используется в РФ и получает все большее распространение, в первую очередь у детей и беременных женщин. Устройство очень удобное, портативное, занимает мало места, пациент может выбрать место крепления сенсора и место вливания. Система позволяет не менять активный образ жизни. Что до недостатков, то режим ввода подбирается индивидуально для каждого и при небольшом опыте врача можно столкнуться с неправильным подбором. Сам пациент разобраться с устройством не может и поэтому иногда отказывается от использования. Также не у всех есть возможность по льготе получить расходный материал для устройства, который в этом случае обойдется в 5–7 тысяч рублей в месяц».