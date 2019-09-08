Член Общественной палаты обвинил Google и Facebook во вмешательстве в выборы

Глава комиссии Общественной палаты по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич заявил о признаках вмешательства в российские выборы со стороны Google и Facebook. Он напомнил, что накануне Роскомнадзор направлял им предупреждения.

«В заявлении было отмечено, что если на ресурсах, которые управляются данными компаниями, появится политическая реклама, то Россия это расценит как иностранное вмешательство в дела страны и воспрепятствование выборам. И что сделал Google?! Наплевал на предупреждение Роскомнадзора»,— написал господин Малькевич в Telegram.

По его словам, если ввести в Google словосочетание «выборы в Мосгордуму», перед ссылками на официальную информацию появляется реклама «Умного голосования» оппозиционера Алексея Навального, и это является вмешательством в избирательный процесс.

Господин Малькевич также утверждает, что Facebook дважды блокировала посты Мосгоризбиркома, в которых рассказывалось, как происходит проверка нарушений на выборах. «Кому-то нужны дополнительные факты, свидетельствующие об иностранном вмешательстве в политическую жизнь нашей страны?»,— заявил он ТАСС.

Первый заместитель председателя Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Николай Булаев также заявил о возможных признаках вмешательства со стороны Google. По его словам, многие материалы, которые выдает поисковая система, могут «точечно» влиять на выбор человека. «Когда это влияет, я уверен, что это можно расценивать как вмешательство во внутренние дела»,— заявил он журналистам.

Напомним, 8 сентября в России проходит единый день голосования. 85 субъектах страны состоятся 6015 выборов различного уровня. Накануне Роскомнадзор предупредил популярные интернет-ресурсы об ответственности за нарушение «дня тишины», в течение которого запрещается политическая агитация.

О том, как проходит единый день голосования, читайте в онлайн-трансляции “Ъ”.