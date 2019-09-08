Николаев от «Единой России» побеждает на выборах мэра Анадыря

Исполняющий обязанности руководителя городского округа Анадырь Леонид Николаев («Единая Россия») победил на выборах главы округа после обработки 100% протоколов, следует из данных Центральной избирательной комиссии (ЦИК). Он набрал 49,21% голосов.

За ним следуют кандидаты:

Владимир Гальцов (КПРФ) — 26,6%;

Руслан Леонов (самовыдвиженец) — 8,47%;

Евгений Доржитаров (самовыдвиженец) — 5,37%;

Андрей Кульговец (самовыдвиженец) — 3,65%.

Избрание главы Анадыря проходит по мажоритарной системе: кандидату для победы необходимо набрать простое большинство голосов.

Напомним, 8 сентября в России прошел единый день голосования. В 85 субъектах страны состоялись 6015 выборов различного уровня — губернаторов, депутатов заксобраний, мэров, членов городских парламентов и депутатов Госдумы (в рамках довыборов).

О том, как проходят выборы, читайте в онлайн-трансляции “Ъ”.