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Фото: Артем Логинов / Коммерсантъ   |  купить фото

Дорогая моя столица, дорогая моя Сибирь

Цены на вторичном рынке растут вслед за новостройками

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Жилье на вторичном рынке в городах-миллионниках по итогам августа подорожало в среднем на 1%, а за год рост цен достиг 9%. Наиболее заметно стоимость квартир сейчас увеличивается в Сибири — лидерами роста оказались Тюмень и Красноярск. Но в будущем аналитики ждут охлаждения вторичного рынка.


Рынок вторичной недвижимости в августе заметно оживился. Согласно данным ЦИАН, за минувший месяц квартиры в городах-миллионниках подорожали в среднем на 1%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года рост составил 9%. Наиболее существенно за последний месяц, согласно расчетам аналитиков, жилье подорожало в Волгограде: цены в среднем выросли на 2%, до 51,6 тыс. руб. за кв. м. В Перми показатель скорректировался на 1,9%, до 59,8 тыс. руб. за кв. м. В годовом выражении самую заметную динамику показал Красноярск, где средняя цена на вторичное жилье выросла сразу на 16%, до 63,3 тыс. руб. за кв. м, месячный прирост оценивается в 0,8%.

Бюджет покупки средней однокомнатной квартиры, по данным «Авито Недвижимости», за месяц наиболее ощутимо поднялся в Омске: средний лот подорожал на 1,7%, до 1,6 млн руб. Годовая динамика при этом составила 5,1%. На втором месте Пермь, где цена среднего предложения выросла на 1,5% за месяц и на 9,6% за год, до 2,07 млн руб. Самую заметную динамику относительно августа прошлого года аналитики «Авито Недвижимости» заметили в Тюмени: однокомнатные квартиры на вторичном рынке здесь стали дороже на 13,7%, до 2,53 млн руб. Рост цен в городе продолжается: за минувший месяц средний показатель вырос на 1%.

В Москве, по данным «Авито Недвижимости», однокомнатная квартира сейчас стоит в среднем 8,26 млн руб. Это на 7,7% дороже, чем в августе прошлого года, и на 0,4% дешевле, чем в июле этого.

Хотя в ЦИАН отмечают увеличение средней цены кв. м до 207,8 тыс. руб., это на 1,3% больше, чем месяц назад, и на 11% выше прошлогоднего значения. В Санкт-Петербурге, по данным аналитиков, рост цен составил 0,8% и 1,8% соответственно, до 124,8 тыс. руб. за кв. м. Средняя стоимость однокомнатного жилья на вторичном рынке в городе, согласно расчетам «Авито Недвижимости», 5,1 млн руб.: за год показатель вырос на 10,5%, за месяц — на 0,6%.

Руководитель аналитического центра ЦИАН Алексей Попов указывает, что рост цен на вторичную недвижимость превышен и в августе оказался более выраженным, хотя в предыдущие несколько месяцев рынок демонстрировал скорее околонулевую динамику. При этом, по словам эксперта, внутренних драйверов роста цен на рынке нет — показатели реагируют на события на рынке новостроек. Гендиректор портала «Мир квартир» Павел Луценко предполагает, что в будущем стоимость жилья будет расти не слишком значительно:

«В связи с пиком делового сезона возможен рост на 2–3% в сентябре-октябре, но в целом теперь все зависит от ипотечной ставки».

В дальнейшей перспективе, по мнению господина Луценко, рынок ждет охлаждение.

Александра Мерцалова


Динамика цен на вторичную недвижимость в крупных городах России

Город Средняя цена за 1 кв. м в августе 2018 года (тыс. руб.) Средняя цена за 1 кв. м в июле 2019 года (тыс. руб.) Средняя цена за 1 кв. м в августе 2019 года (тыс. руб.) Динамика за месяц Динамика за год
Москва 187,6 205,2 207,8 1,30% 11%
Санкт-Петербург 116 123,8 124,8 0,80% 8%
Нижний Новгород 65,6 70,6 71,6 1,30% 9%
Казань 73,9 81,5 82,4 1,10% 12%
Самара 60,4 63,2 64,1 1,40% 6%
Уфа 66,2 72,2 72,5 0,50% 10%
Краснодар 58,7 63,3 64,1 1,20% 9%
Волгоград 49 50,6 51,6 2,00% 5%
Воронеж 46,1 50,9 50,8 -0,20% 10%
Екатеринбург 69,8 74,4 75,3 1,20% 8%
Красноярск 54,4 62,8 63,3 0,80% 16%
Новосибирск 66 72,4 73,3 1,30% 11%
Омск 44,2 47,6 48,1 1,00% 9%
Пермь 56,2 58,6 59,8 1,90% 6%
Челябинск 41 41,4 41,5 0,20% 1%
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Источник: данные аналитического центра ЦИАН.

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