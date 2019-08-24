Застройщики сделали наценку

С окончательным переходом жилищной отрасли на эскроу-счета рост стоимости первичной недвижимости не остановился. В крупных городах за месяц цены на новостройки увеличились в среднем на 1%. Годовая динамика оказывается значительной: жилье в Казани за этот период подорожало на треть, а в Москве более чем на 10%. Причина в вымывании с рынка доступного предложения и снижении девелоперской активности.

Средняя стоимость первичной недвижимости в крупных городах России за месяц выросла в среднем на 1%, следует из материалов аналитического центра ЦИАН. Наиболее заметная положительная динамика оказалась характерна для городов с низкой расчетной базой. В Уфе новостройки за месяц подорожали на 4,2% (до 68,8 тыс. руб. за 1 кв. м), в Ростове-на-Дону на 3,7% (до 50,5 тыс. руб. за 1 кв. м), в Воронеже на 3,3% (до 47,5 тыс. руб. за 1 кв. м). Хотя средняя стоимость реализации целой однокомнатной квартиры, согласно данным «Авито Недвижимость», в этих регионах практически не изменилась.

Лидером по этому показателю аналитики называют Москву: за месяц однокомнатная квартира в столице подорожала на 6,7%, а за год на 13%, сейчас лот стоит в среднем 8,2 млн руб.

Стоимость 1 кв. м в ЦИАН оценивают в 191 тыс. руб., это на 1% дороже, чем в июле, и на 10,4% — чем год назад.

Максимальную годовую динамику цен по-прежнему демонстрирует Казань. Согласно расчетам ЦИАН, первичная недвижимость в городе сейчас продается в среднем по цене 90,8 тыс. руб. за 1 кв. м. Это на 1,1% дороже, чем в июле, и на 33,1% выше аналогичного показателя прошлого года. Средняя стоимость однокомнатной квартиры в новостройке в Казани, по данным «Авито Недвижимость», составляет 3,09 млн руб., это на 1,5% выше показателя июля и на 10,4% выше аналогичного показателя прошлого года. Руководитель местного риэлторского агентства Гузель Мухамедзянова объясняет такой резкий рост цен высоким покупательским спросом. До первого июля, по ее словам, интерес к первичной недвижимости подстегивал страх роста цен на фоне перехода на эскроу, но после вступления в силу изменений, по словам эксперта, спрос не снизился. По оценкам госпожи Мухамедзяновой, около 40% квартир в Казани сейчас приобретается с инвестиционными целями: покупатели рассчитывают на дальнейшее подорожание и планируют в дальнейшем сдавать.

Заметный рост цен на первичную недвижимость в отдельных регионах в «Авито Недвижимость» называют первыми отголосками перехода на эскроу. Согласно оценкам аналитиков, стоимость недвижимости, которая продается в проектах, реализуемых через специальные счета, выше на 10%, чем в аналогичных, где продажи ведутся по старым правилам. Глава аналитического центра ЦИАН Алексей Попов предполагает, что в ближайшей перспективе средние цены будут расти в большинстве регионов. «Это связано не только с переходом на эскроу, но и с тем, что в последние несколько месяцев застройщики выводят мало нового предложения, в результате ассортимент становится уже и лоты по выгодным ценам вымываются»,— рассуждает он.

Директор по маркетингу компании «Талан» Наталья Гарифуллина придерживается похожей позиции. Согласно ее оценкам, в ближайшие полтора-два года объем новых проектов в различных регионах может сократиться 20–40%.

«В последние месяцы на рынке начали появляться предложения от небольших девелоперов о продаже площадок, например, в Пензе, Краснодаре, Ижевске — и тенденция ухода с рынка мелких и средних застройщиков будет только набирать обороты»,— рассуждает она. Крупные девелоперы, по ее словам, сокращают динамику вывода на рынок новых проектов.

Динамика цен на первичную недвижимость в крупных городах России Город Август 2018 (тыс. руб. за кв. м) Июль 2019 (тыс. руб. за кв. м) Август 2019 (тыс. руб. за кв. м) Динамика относитено предыдущего месяца Динамика относительно аналогичного периода прошлого года Москва 173 189,1 191 1,00% 10,40% Санкт-Петербург 120,4 120,7 120,4 –0,2% 0,00% Волгоград 45,8 49,2 49,2 0,00% 7,40% Воронеж 45,3 46 47,5 3,30% 4,90% Екатеринбург 67,8 72,1 72,4 0,40% 6,80% Казань 68,2 89,8 90,8 1,10% 33,10% Красноярск 53,7 63,2 63 –0,3% 17,30% Нижний Новгород 64 68 67,4 –0,9% 5,30% Новосибирск 62 68,6 67,8 –1,2% 9,40% Омск 40,9 48 48,3 0,60% 18,10% Пермь 53,9 62,3 62,4 0,20% 15,80% Ростов-на-Дону 49 48,7 50,5 3,70% 3,10% Самара 42,1 42,7 42,6 –0,2% 1,20% Уфа 60,1 66 68,8 4,20% 14,50% Челябинск 42,7 43,9 43,4 –1,1% 1,60% открыть таблицу в новом окне Источник: данные аналитического центра ЦИАН

Александра Мерцалова