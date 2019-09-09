Кредиторы схлестнулись за Антипинский НПЗ

Как стало известно “Ъ”, крупные кредиторы Антипинского НПЗ собираются оспорить назначение предложенного Сбербанком временного управляющего завода в ходе процедуры его банкротства. Кредиторы считают, что Сбербанк — крупнейший держатель долга НПЗ — аффилирован с акционерами завода. Они опасаются, что, назначив лояльного временного управляющего, банк попытается избежать субсидиарной ответственности.

Банки—кредиторы Антипинского НПЗ намерены оспорить назначение временного управляющего, предложенного структурой Сбербанка ООО СБК, рассказали источники “Ъ”. Арбитражный суд Тюменской области 3 сентября ввел в отношении НПЗ процедуру наблюдения по заявлению СБК. Сбербанк остается крупнейшим кредитором завода, а также владеет долей в «Сокар Энергоресурсе» (которому принадлежит 80% акций НПЗ). Другими крупными кредиторами являются ПСБ (требования — около 7,7 млрд руб.), МКБ (1,9 млрд руб.) и Абсолют-банк (3,2 млрд руб.). Средства этих банков выдавались «смежным с НПЗ трейдерам», а поручителем выступал Антипинский НПЗ, сообщил источник “Ъ” в нефтяной отрасли.

В Абсолют-банке подтвердили “Ъ”, что собираются оспаривать как введение процедуры наблюдения, так и предложенную СБК кандидатуру временного управляющего из СРО «Северная столица».

В банке считают, что суд неправомерно игнорировал факт аффилированности между СБК и Антипинским НПЗ, тогда как Верховный суд (ВС) РФ «неоднократно напоминал, что любое сомнение в аффилированности кредитора и должника должно влечь невозможность назначения в отношении должника арбитражного управляющего, предложенного таким кредитором». Источник “Ъ”, близкий к другому кредитору, подтвердил, что там придерживаются сходной позиции.

В железнодорожном операторе «Трансойл», который требует с Антипинского НПЗ 3,2 млрд руб., заявили “Ъ”: «Очевидно, что СБК инициирует банкротство лишь с одной целью — уход от долгов перед другими кредиторами. Аффилированность с заводом, которую СБК в процессе не опроверг, должна быть всесторонне изучена и проверена судом». Там добавили, что НПЗ и сейчас способен обслуживать долговую нагрузку и стабильно функционировать, что следует из представленных заводом в суде данных о погашенных задолженностях по налогам и сборам, а также в отношении ряда контрагентов. В МКБ и ПСБ “Ъ” не стали комментировать свою позицию. Но в ПСБ отметили, что считают банкротство НПЗ неизбежным. В Сбербанке отказались от комментариев.

Согласно данным кипрского реестра, «Сокар Энергоресурс» принадлежит RT Energoresource Ltd, в которой 40% владеет структура Сбербанка SBC Komplekt, а остальное — у Socar Russia Investments. Между тем, как говорят в Абсолют-банке, в суде Антипинский НПЗ парировал доводы об аффилированности со Сбербанком и представил список акционеров, из которого следовало, что структура владения НПЗ была изменена незадолго до заседания. При этом суд отказал другим кредиторам в ходатайстве об отложении дела для проверки новых акционеров Антипинского НПЗ на предмет их связи со Сбербанком. В любом случае, говорит один из собеседников “Ъ”, RT Energoresource возглавляет менеджер Сбербанка Ян Серебряков, что свидетельствует об аффилированности.

Андрей Набережный из юридической группы «Яковлев и партнеры» отмечает, что основной задачей временного управляющего является получение всех документов компании, в том числе по сделкам, и проведение финансового анализа. Эти сведения потом становятся основанием для оспаривания сделок и привлечения контролирующих лиц к субсидиарной ответственности. Наличие лояльного управляющего позволяет умолчать о ненужных фактах и сделать необходимое заключение, отмечает юрист. Также управляющий дает согласие на совершение крупных сделок, поясняет эксперт, и его поддержка усиливает позицию кредитора при оппонировании иным кредиторам и позволяет оспаривать их требования. По словам господина Набережного, ВС выбрал вектор борьбы с аффилированными кредиторами, поэтому отменить судебный акт в части кандидатуры арбитражного управляющего возможно. Однако, добавляет юрист, доказывание аффилированности — сложный процесс, нельзя исключать, что суд примет формальный подход в том, что каждый арбитражный управляющий независим.

Дмитрий Козлов