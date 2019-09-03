Антипинский НПЗ сделал шаг к банкротству

Арбитраж Тюменской области по требованию структуры крупнейшего кредитора запустил банкротство на Антипинском НПЗ, общий долг которого составляет почти 350 млрд руб. По существу заявление ООО СБК (структура Сбербанка) о банкротстве суд рассмотрит в декабре. В Сбербанке рассчитывают в рамках процедуры наблюдения довести объем переработки завода в ближайшее время до 7 млн тонн.

Арбитражный суд Тюменской области удовлетворил требование СБК о банкротстве Антипинского НПЗ мощностью 9 млн тонн и ввел на предприятии процедуру наблюдения. Против этого на заседании выступал один из кредиторов завода — «Трансойл». Представитель компании ходатайствовал о проведении судебной экспертизы, ссылаясь на признаки фиктивного банкротства. Но суд отклонил заявление «Трансойла». Временным управляющим назначен Константин Сечевой из СРО «Северная столица». Рассмотрение вопроса о банкротстве НПЗ по существу суд назначил на 10 декабря.

Сбербанк является основным кредитором НПЗ, общий долг которого оценивается в 346 млрд руб. Сумма требований СБК к заводу — 70,977 млн руб.

В середине мая Антипинский НПЗ обратился в Арбитражный суд Тюменской области с заявлением о собственном банкротстве. Затем к ходатайству присоединился ряд кредиторов, включая СБК, «Транслойл», Абсолют-банк, Московский кредитный банк (МКБ), Промсвязьбанк и компанию TOTSA Total Oil Trading SA. Заявление самого НПЗ суд оставил без рассмотрения.

На данный момент контроль над Антипинским НПЗ принадлежит Сбербанку, который в мае за долги получил 80% акций предприятия у группы «Новый поток». Основатель и глава совета директоров компании Дмитрий Мазуров задержан в июле в рамках уголовного дела о мошенничестве. Затем СП Сбербанка и группы неназванных инвесторов «Сокар Энергоресурс» купило аналогичную долю у кипрской Vikay Industrial Limited. Вместе с заводом партнеры получили ряд месторождений в Оренбургской области: Могутовское, часть Гремячевского и Воронцовского нефтяных месторождений с суммарными запасами 45,5 млн тонн по категориям С1+С2.

Как пояснили в Сбербанке, введение процедуры наблюдения в отношении Антипинского НПЗ позволит заводу в полном объеме сохранить операционную деятельность и трудовой коллектив. На данный момент НПЗ, который приостанавливал выпуск продукции, работает по давальческой схеме, получая нефть от «Сокар Энергоресурс». При этом, как сообщил «РИА Новости» первый зампред правления Сбербанка Александр Ведяхин, в ближайшее время завод планирует нарастить объем переработки сырья до 600 тыс. тонн ежемесячно (около 7 млн тонн в год). По его словам, в настоящее время завод выведен на плановую мощность, отгрузка нефтепродуктов идет в полном объеме.

Ольга Мордюшенко