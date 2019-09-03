Антипинский НПЗ сделал шаг к банкротству

Арбитраж Тюменской области по требованию структуры крупнейшего кредитора запустил банкротство на Антипинском НПЗ, общий долг которого составляет почти 350 млрд руб. По существу заявление ООО СБК (структура Сбербанка) о банкротстве суд рассмотрит в декабре. В Сбербанке рассчитывают в рамках процедуры наблюдения довести объем переработки завода в ближайшее время до 7 млн тонн.
Арбитражный суд Тюменской области удовлетворил требование СБК о банкротстве Антипинского НПЗ мощностью 9 млн тонн и ввел на предприятии процедуру наблюдения. Против этого на заседании выступал один из кредиторов завода — «Трансойл». Представитель компании ходатайствовал о проведении судебной экспертизы, ссылаясь на признаки фиктивного банкротства. Но суд отклонил заявление «Трансойла». Временным управляющим назначен Константин Сечевой из СРО «Северная столица». Рассмотрение вопроса о банкротстве НПЗ по существу суд назначил на 10 декабря.
В середине мая Антипинский НПЗ обратился в Арбитражный суд Тюменской области с заявлением о собственном банкротстве. Затем к ходатайству присоединился ряд кредиторов, включая СБК, «Транслойл», Абсолют-банк, Московский кредитный банк (МКБ), Промсвязьбанк и компанию TOTSA Total Oil Trading SA. Заявление самого НПЗ суд оставил без рассмотрения.
На данный момент контроль над Антипинским НПЗ принадлежит Сбербанку, который в мае за долги получил 80% акций предприятия у группы «Новый поток». Основатель и глава совета директоров компании Дмитрий Мазуров задержан в июле в рамках уголовного дела о мошенничестве. Затем СП Сбербанка и группы неназванных инвесторов «Сокар Энергоресурс» купило аналогичную долю у кипрской Vikay Industrial Limited. Вместе с заводом партнеры получили ряд месторождений в Оренбургской области: Могутовское, часть Гремячевского и Воронцовского нефтяных месторождений с суммарными запасами 45,5 млн тонн по категориям С1+С2.
Как пояснили в Сбербанке, введение процедуры наблюдения в отношении Антипинского НПЗ позволит заводу в полном объеме сохранить операционную деятельность и трудовой коллектив. На данный момент НПЗ, который приостанавливал выпуск продукции, работает по давальческой схеме, получая нефть от «Сокар Энергоресурс». При этом, как сообщил «РИА Новости» первый зампред правления Сбербанка Александр Ведяхин, в ближайшее время завод планирует нарастить объем переработки сырья до 600 тыс. тонн ежемесячно (около 7 млн тонн в год). По его словам, в настоящее время завод выведен на плановую мощность, отгрузка нефтепродуктов идет в полном объеме.
Как стало известно “Ъ”, Минэнерго и Минфин отклонили просьбу главы Сбербанка Германа Грефа о новых льготах для Антипинского НПЗ. Министерства сочли преференции излишними, так как они могут привести к выпадающим доходам бюджета в 24 млрд руб. в год. При этом в конце июля правительство уже выдало НПЗ льготы на 10 млрд руб. в следующие два года в виде обнуления акциза на авиакеросин. ФАС и Минприроды раскритиковали и другую просьбу господина Грефа — об изменении условий лицензии на месторождения в Оренбуржье, находящихся на балансе НПЗ,— найдя в ней риски нарушения антимонопольного законодательства.
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