Роскомнадзор напомнил Google, Facebook и Instagram о «дне тишины»

Роскомнадзор предупредил популярные интернет-ресурсы (в том числе Google, Youtube, Facebook, Instagram) об ответственности за нарушение «дня тишины» перед Единым днем голосования — 8 сентября. В ведомстве заявили, что любая политическая реклама, опубликованная на их сайтах в течение дня до выборов и в день голосования, будет расценена как попытка вмешательства во внутриполитические процессы России.

«Согласно п. 6 ст. 3 федерального закона №67 (…) не допускается вмешательство иностранных организаций в избирательные кампании в России. Любые такие действия с их стороны могут расцениваться как нарушение российского законодательства о выборах и референдумах»,— говорится в заявлении Роскомнадзора (есть в распоряжении “Ъ”).

8 сентября в России пройдут региональные и федеральные выборы высших должностных лиц регионов, а также выборы в органы законодательной власти субъектов государства. В «день тишины» (7 и 8 сентября) запрещена любая агитация в пользу кандидатов.