Россия может поставить С-400 Индии в течение пяти лет при получении аванса в 2019 году

Россия рассчитывает до конца текущего года получить от Индии аванс за зенитно-ракетные комплексы С-400. В этом случае поставки начнутся в 2020-м и закончатся к 2025 году, заявил журналистам замдиректора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Владимир Дрожжов.

Он уточнил, что при получении аванса в 2019 году первый комплект должен быть поставлен через 24 месяца . «К концу 2020-го — началу 2021 года первая система должна быть поставлена. После первого комплекта последующие должны поставляться с определенной периодичностью в течение последующих нескольких лет, то есть до 2024–2025 года все системы Индия должна получить»,— сообщил замглавы ФСВТС (цитата по «РИА Новости»).

Контракт на поставку ЗРК С-400 был подписан во время визита президента России Владимира Путина в Индию в 2018 году. Сумма сделки составила $5,43 млрд. США говорили, что хотят уговорить Индию отказаться от покупки С-400.

Подробнее о военном сотрудничестве России и Индии читайте в публикации “Ъ” «Танки идут Гангом».