Бьянка Андрееску взлетела без багажа

Победительницей Открытого чемпионата США сенсационно стала Бьянка Андрееску. В финале юная канадка, которая в октябре прошлого года находилась лишь в середине третьей сотни рейтинга Женской теннисной ассоциации (WTA), а сейчас впервые попала в основную сетку US Open, в двух партиях обыграла знаменитую Серену Уильямс и займет место в первой пятерке.

Пока Серена Уильямс будет выходить на корт, женскому теннису, видимо, суждено вращаться вокруг ее выдающейся фигуры. Это касается каждой из 1308 спортсменок, стоящих на данный момент в мировом рейтинге, в том числе канадской теннисной кометы Бьянки Андрееску, дочери румынских эмигрантов.

У Наоми Осаки, которая обыграла Серену Уильямс в решающем матче Открытого чемпионата США год назад, и Андрееску, сделавшей то же самое сейчас, есть немало общего. Например, обе они примерно за полгода до этого завоевывали свои первые титулы на одном и том же крупном турнире в Индиан-Уэллсе. Похожи две молодые теннисистки и по стилю игры, хотя у Андрееску, которая умело использует «свечи» и крученые удары, он более разнообразен и поэтому надежнее.

Осака, правда, старше: через месяц после прошлогоднего финала ей исполнился 21 год. Андрееску же в мае отметила 19-летие, и если для японки триумфальный для нее US Open был уже одиннадцатым по счету турниром Большого шлема, то канадка сейчас дебютировала в нью-йоркской основной сетке, имея за плечами лишь по одному невзрачному выступлению на Australian Open, Roland Garros и Wimbledon.

Казалось, что с таким скудным багажом трудно претендовать на победу в таком важном финале над великой соперницей, которая к тому же для своих почти 38 лет находится в великолепной физической форме.

Даже несмотря на то, что формально в серии личных встреч с ней Андрееску вела со счетом 1:0 (в августе Серена Уильямс из-за травмы спины снялась с финала в Торонто). Тем не менее канадка решила эту задачу с блеском. Более того, она сумела войти в историю, повторив рекорд Моники Селеш, которая до победы над Штеффи Граф в финале Roland Garros 1990 года тоже провела лишь три мейджора.

Первый же гейм финала завершился двумя подряд двойными ошибками Серены Уильямс. То, что американка волновалась, в принципе было неудивительно. Для нее на кону стояла 24-я победа на турнирах Большого шлема, позволявшая повторить рекордное достижение австралийки Маргарет Корт. Также следовало иметь в виду, что три предыдущих своих больших финала — на двух последних Wimbledon и прошлогоднем US Open — Серена Уильямс проигрывала очень легко. И все равно четвертый подряд подобный ее провал выглядел невероятным.

Но время шло, а Серена Уильямс была не в силах справиться с собственными нервами, в то время как ее соперница с феноменальным спокойствием штамповала тяжелые удары справа и слева, по линии и кроссом, изредка меняя ритм. Да и подавала канадка заметно надежнее.

При счете 6:3, 5:1 Андрееску заработала матчбол, и тут Серена Уильямс, когда в нее уже мало кто верил, приняла навылет первую подачу и выиграла четыре гейма подряд.

Именно тогда для недавней юниорки по-настоящему началась та самая проверка на прочность, без которой ее превращение в чемпионку US Open, наверное, было бы просто несправедливым. И Андрееску выдержала испытание, вытянув 11-й гейм на своей подаче, а затем в 12-м с третьего матчбола доведя дело до логического конца. На все про все у нее ушло ровно 100 минут.

Бьянка Андрееску — первая победительница турнира Большого шлема в одиночном разряде за всю историю Канады. К $2,4 млн призовых, заработанных ранее, ей удалось прибавить сразу $3,85 млн. Кроме того, с 15-го места в рейтинге она поднимется на пятое.

И конечно, просто удивительна плотность результатов, которые показывает Андрееску в нынешнем сезоне. Ведь с января она провела всего девять личных турниров, а с февраля — лишь пять, не потерпев на них ни одной полноценной неудачи. В марте в Майами после неожиданной победы в Индиан-Уэллсе канадка не смогла доиграть матч четвертого круга, затем в мае не вышла на встречу 1/64 финала на Roland Garros из-за травмы правого плеча, после чего и последовали два триумфа в Торонто и Нью-Йорке.

Имея сумасшедший запас уверенности, теннисистка, фамилия которой еще несколько месяцев назад была известна только узким специалистам, уже этой осенью может претендовать на титул первой ракетки мира.

Ведь в классификации, учитывающей очки, набранные с января, она теперь идет четвертой, имея лишь на 749 баллов меньше, чем лидер, австралийка Эшли Барти.

Евгений Федяков