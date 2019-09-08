Канадская комета

Победительницей Открытого чемпионата США (US Open) сенсационно стала Бьянка Андрееску. В финале юная канадка, которая в октябре прошлого года находилась лишь в середине третьей сотни рейтинга Женской теннисной ассоциации (WTA), а сейчас впервые попала в основную сетку US Open, в двух партиях обыграла знаменитую Серену Уильямс.

Кто бы что ни говорил и ни выигрывал, а до тех пор, пока Серена Уильямс будет выходить на корт, женскому теннису суждено вращаться вокруг ее выдающейся фигуры. Это касается каждой из 1308 спортсменок, стоящих на данный момент в мировом рейтинге. В том числе и Бьянки Андрееску, чудесной канадской кометы, которая еще совсем недавно вращалась на очень далекой орбите, а теперь, приблизившись к теннисному солнцу, засверкала во всем своем великолепии.

У Наоми Осаки, которая обыграла Серену Уильямс в решающем матче Открытого чемпионата США год назад, и Бьянки Андрееску, сделавшей то же самое сейчас, есть немало общего. Например, обе они примерно за полгода до этого завоевывали свои первые титулы на одном и том же крупном турнире в Индиан-Уэллсе. Похожи две молодые теннисистки и по стилю игры, хотя у Андрееску, которая умело использует свечи и крученые удары, он более разнообразен и поэтому надежнее.

Однако Осака заметно старше: через месяц после прошлогоднего финала ей исполнился 21 год — Андрееску же в мае отметила 19-летие. И если для японки триумфальный для нее US Open был уже одиннадцатым по счету турниром Большого шлема, то канадка сейчас дебютировала в нью-йоркской основной сетке, имея за плечами по одному совершенно невыдающемуся выступлению на Australian Open, Roland Garros и Wimbledon.

Казалось, что с таким скудным багажом трудно претендовать на победу в финале мэйджора над великой соперницей, которая к тому же для своих почти 38 лет находится в великолепной физической форме.

Даже несмотря на то, что формально в серии личных встреч с ней Андрееску вела со счетом 1:0, поскольку Серена Уильямс из-за травмы спины снималась с августовского финала в Торонто. Тем не менее Бьянка Андрееску решила эту задачу с блеском. Более того, она сумела войти в историю, повторив рекорд югославки Моники Селеш, которая до победы над немкой Штеффи Граф в финале Roland Garros 1990 года тоже провела лишь три мейджора.

Пока Элисон Ланг, опытнейшая британская судья на вышке, бросала жребий, определяя, кому первой подавать, Серена Уильямс непрерывно махала ракеткой, имитируя движение подачи. Причем проделывала американка это с такой интенсивностью, что можно было подумать, будто она хочет если не прогнать свою соперницу с корта Артура Эша, то по крайней мере запугать ее. На самом деле очень грозная с виду Серена Уильямс просто пыталась скрыть свое волнение. Оно проявилось в первом же гейме, закончившемся ее двумя подряд двойными ошибками.

Все это, разумеется, можно было объяснить. Ведь для Серены Уильямс на кону стояла уже 24-я победа на турнирах Большого шлема, позволявшая ей повторить рекордное достижение австралийки Маргарет Корт. К тому же три предыдущих своих больших финала – на двух последних Wimbledon и прошлогоднем US Open американка проигрывала очень легко. А подобные неудачи откладывают свой отпечаток на психике самых выдающихся чемпионов.

И все равно казалось, что до самого конца Бьянки Андрееску не хватит. Что эта крепко сбитая дочь двух эмигрировавших в Канаду выпускников румынских ВУЗов (ее отец — инженер, а мать — управленец высшего звена инвестиционной компании) рано или поздно все-таки спасует перед авторитетом Серены Уильямс. Однако не случайно Сильван Брюно, бывший канадский теннисист, тренирующий Андрееску, перед началом этого матча называл свою подопечную воином и уличным бойцом.

Канадка с феноменальным спокойствием штамповала тяжелые удары справа и слева, по линии и кроссом, изредка меняя ритм, да и подавала заметно надежнее.

Использовать пять брейк-пойнтов в седьмом гейме Андрееску, правда, не удалось. Но зато затем она спасла два брейк-пойнта на своей подаче, и в девятом гейме Серена Уильямс, которая изо всех сил старалась изменить ход борьбы, на сетболе сделала еще одну двойную ошибку.

Американская теннисистка Серена Уильямс Фото: Сергей Вишневский, Коммерсантъ

Почти 24 тыс. болельщиков были в шоке. Ведь подавляющее большинство из них считало, что проиграть четвертый суперфинал подряд для Серены Уильямс просто немыслимо, а все именно к тому и шло.А когда она допустила еще одну двойную, на брейк-пойнте во втором гейме второй партии, то надежду на спасение младшей сестры, кажется, потеряла даже Винус Уильямс, сидевшая с абсолютно потухшим лицом.

В седьмом гейме на своей подаче Андрееску заработала матчбол, и вот тут началось самое интересное.

Потому что Серена Уильямс приняла навылет первую подачу и на некоторое время сбросила с себя психологическое напряжение. Она выиграла четыре гейма подряд и догнала Андрееску. Именно тогда, при счете 5:5, для недавней юниорки и наступил настоящий момент истины. Это была та самая проверка на прочность, без которой рождение новой чемпионки US Open, наверное, было бы просто несправедливым. И Андрееску выдержала ее, громадными внутренними усилиями вытянув одиннадцатый гейм на своей подаче, а затем в двенадцатом с третьего матчбола все-таки сокрушив Серену Уильямс. Американка проиграла ровно за 100 минут — 3:6, 5:7, оставшись по итогам матча всего с 44 процентами попадания первой подачи и пока так и не сумела догнать Маргарет Корт.

Бьянка Андрееску Фото: Сергей Вишневский, Коммерсантъ

Андрееску — первая победительница турнира Большого шлема в одиночном разряде за всю историю Канады. К $2,4 млн призовых, заработанных ранее, ей удалось прибавить сразу $3,85 млн. Кроме того, с пятнадцатого места в рейтинге она поднимется на пятое, а по очкам, набранным в этом году, теперь идет четвертой, не слишком много уступая лидеру обеих классификаций — австралийке Эшли Барти.

Но самое удивительное заключается в плотности результатов, которые показывает Андрееску в нынешнем сезоне. Ведь с января она провела всего девять личных турниров, а с февраля — лишь пять, не потерпев на них ни одной полноценной неудачи. Прилетев в Майами из Индиан-Уэллса, не смогла доиграть матч четвертого круга, затем не вышла на встречу 1/64 финала на Roland Garros, после чего последовали два триумфа в Торонто и Нью-Йорке. А ведь до конца сезона WTA Tour остаются считанные недели. Неужели в этом году Бьянку Андрееску уже никто не остановит? Учитывая, что она находится на пике уверенности в своих возможностях, нельзя исключать даже такого варианта, хотя даже сейчас он выглядит фантастическим.

Евгений Федяков