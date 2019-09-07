Серена Уильямс выбила десятку

Титул победительницы Открытого чемпионата США в женском одиночном разряде разыграют его шестикратная победительница Серена Уильямс и дебютантка финалов турниров Большого шлема Бьянка Андрееску. Знаменитая американка уверенно победила украинку Элину Свитолину, а 19-летняя канадка, которая благодаря своему нынешнему успеху теперь ворвется в первую десятку мирового рейтинга, сломила сопротивление швейцарки Белинды Бенчич.

На первый полуфинал US Open с участием Элины Свитолиной возлагала надежды не только теннисная Украина. Этот матч, например, был очень интересен болельщикам очень талантливого француза Гаэля Монфиса, с которым Свитолину с прошлого года связывает красивый роман, похоже, положительно влияющий на их результаты. Казалось, что, уже имея за спиной недавний полуфинал Wimbledon против его будущей чемпионки Симоны Халеп, 24-летняя украинка готова сделать следующий шаг к триумфу на турнирах Большого шлема. Однако этого не случилось.

Ее встреча с Сереной Уильямс напоминала улицу с односторонним движением, по которой, постепенно набрав скорость, неумолимо двигался вперед тяжелый танк.

То, что Свитолина внутренне напряжена, стало ясно во втором гейме, ставшем в тот вечер одним из определяющих. Она повела 40:0, но при счете 40:15 сделала двойную ошибку и в итоге в очень нервной борьбе, по ходу которой шесть раз было «ровно», все-таки потеряла свою подачу. В итоге вместо того, чтобы получить преимущество (а в первом гейме Серене Уильямс самой пришлось отыгрывать три брейк-пойнта), украинка оказалась в роли догоняющей и не справилась с ней. Второй сет получился очень быстрым: начиная со счета 1:1 и 30:40 победительница прошлогоднего итогового турнира в Сингапуре отдала 14 очков подряд. Для того чтобы выиграть матч с результатом 6:3, 6:1, Серене Уильямс хватило 70 минут.

В целом ее путь в финал тоже получился простым. Если не считать первый сет в матче второго круга против получившей wild card юной соотечественницы Кэтрин Макнелли, в котором Серена Уильямс, видимо, по чистому недоразумению потерпела неудачу, то в шести встречах соперницы смогли взять у нее лишь 23 гейма.

Имея уже двухлетнюю дочь, великая американка в последние недели прибавила даже там, где в ее возрасте вроде бы прибавить практически невозможно,— в передвижении по корту.

Поэтому и в целом теннис в исполнении Серены Уильямс выглядит очень внушительно.

Кстати, разобравшись со Свитолиной, 37-летняя американка выиграла на домашнем мейджоре свой 101-й матч, повторив рекорд другой экс первой ракетки мира Крис Эверт. А число финалов US Open c участием Серены Уильямс увеличилось до десяти. Причем в первом из них она победила ровно два десятилетия тому назад, когда ее нынешняя соперница Бьянка Андрееску еще не родилась. Эта 19-летняя канадка за восемь последних месяцев добилась потрясающего прогресса. В конце прошлого года она занимала в рейтинге лишь 178-е место, сейчас благодаря титулам в Индиан-Уэллсе и Торонто стоит там 15-й, а в понедельник точно войдет в первую десятку.

В полуфинале Андрееску, уступая во втором сете 2:5, сломила сопротивление швейцарки Белинды Бенчич — 7:6 (7:3), 7:5. Канадке сейчас совершенно нечего терять, она обладает разнообразной игрой, способной доставить Серене Уильямс большие неприятности, и не факт, что самая яркая теннисная звезда наконец сумеет завоевать свой 24-й титул на турнирах Большого шлема, повторив рекорд всех времен австралийки Маргарет Корт. Зато точно известно, что предстоящую встречу точно не будет обслуживать судья Карлуш Рамош, с именем которого связан громкий скандал в прошлогоднем финале US Open между Сереной Уильямс и японкой Наоми Осакой. Тогда за подсказки тренера Патрика Муратоглу и недисциплинированное поведение португалец сделал американке замечание, после чего лишил сначала очка, а затем и целого гейма. И еще две недели назад стало известно, что на матчах обеих сестер Уильямс — и Серены, и Винус — во время нынешнего US Open Рамошу работать не суждено.

Евгений Федяков