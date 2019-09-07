СКР заявил о десятках бюллетеней в петербургском штабе Навального

В штабе оппозиционера Алексея Навального в Санкт-Петербурге обнаружены десятки избирательных бюллетеней, заявил старший помощник руководителя петербургского управления Следственного комитета России (СКР) Сергей Капитонов. Обыск был проведен после того, как в правоохранительные органы поступило соответствующее заявление.

Избирательные бюллетени на выборы губернатора Санкт-Петербурга были найдены в «туалетном помещении», отметил господин Капитонов. СКР начал доследственную проверку.

Глава петербургского штаба Ольга Гусева сообщила «Бумаге», что правоохранительные органы задержали 15 человек, пятеро из них — сотрудники штаба. Сейчас у них берут на экспертизу отпечатки пальцев и слюну. Некоторым задержанным вменяется самоуправство (ст. 19.1 КоАП), сообщается в Twitter штаба.

«Бюллетени эти нам подбросили, они не наши. 53 распечатанных на принтере, а один с галочкой за Беглова (врио губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова.—“Ъ”) похож на настоящий бюллетень, такого же цвета. И в данный момент изымают принтер, заявив, что на них якобы могли печатать эти бюллетени. Адвокатов к нам не пустили»,— сообщила «Эху Москвы» госпожа Гусева.

Накануне, 5 сентября, прошли обыски в московском штабе Алексея Навального, а также в здании его Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) и в студии канала «Навальный.Live». Полицейские заявляли, что это связано с уголовным делом о массовых беспорядках 27 июля. В результате задержали восьмерых сотрудников штаба, их отпустили без составления протоколов.

3 августа СКР возбудил уголовное дело об отмывании денег ФБК. По версии следствия, с января 2016 по декабрь 2018 года организация, включая сотрудников, получила от третьих лиц «крупную сумму денег в рублях и иностранной валюте» в размере около 1 млрд руб. Эти средства якобы были приобретены преступным путем. В офисе ФБК и дома у трех его юристов прошли обыски.

О ходе расследования читайте в публикации “Ъ” «В миллиардном деле ФБК возник вопрос на 75 миллионов».