Квят занял 13-е место в квалификации Гран-при Италии «Формулы-1»

Гонщик из Монако Шарль Леклер из команды Ferrari выиграл квалификацию Гран-при Италии. На втором месте — британец Льюис Хэмилтон, на третьем — финн Валттери Боттас (оба представляют Mercedes). Россиянин Даниил Квят (Toro Rosso) пришел 13-ым, а его партнер по команде, француз Пьер Гасли занял 15-ю строчку.

Напомним, неделю назад Шарль Леклер стал победителем Гран-при Бельгии. Одновременно с ним шел Гран-при Бельгии «Формулы-2», во время которого произошла трагедия — погиб 22-летний французский гонщик команды BWT Arden Антуан Юбер.

Подробнее о случившемся читайте в материале “Ъ” «Гонщик «Формулы-2» попал в смертельную аварию».