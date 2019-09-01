Гонщик «Формулы-2» попал в смертельную аварию

Гран-при Бельгии «Формулы-2», проходивший в выходные в одни сроки с этапом чемпионата мира «Формулы-1» в Спа, обернулся трагедией. Во время субботнего этапа 22-летний французский гонщик команды BWT Arden Антуан Юбер столкнулся с представителем США Хуаном Мануэлем Корреа. В результате удара машину Юбера разорвало на части. Вскоре от полученных травм он скончался. Корреа получил переломы обеих ног и находится в госпитале в стабильном состоянии. Из-за случившегося организаторы Гран-при отменили воскресную гонку «Формулы-2».

Французский гонщик команды «Формулы-2» BWT Arden Антуан Юбер погиб в аварии на Гран-при Бельгии. В субботу во время первой гонки уикенда Юбер врезался в отбойник и снова вылетел на трассу. В это время по ней на скорости около 270 км/ч следовал 20-летний американец Хуан Мануэль Корреа. Шансов увернуться от столкновения у гонщика Sauber Junior Team не было. Удар был такой силы, что машину Юбера разорвало на части.

На момент прибытия к месту происшествия медиков Юбер был еще жив. Однако позже Международная автомобильная федерация сообщила, что француз скончался от полученных травм.

Что касается Корреа, то у него были диагностированы переломы обеих ног и небольшое повреждение позвоночника. Он был прооперирован и сейчас, по сообщениям врачей, находится в стабильном состоянии.

«"Формула-1", "Формула-2" и "Формула-3" глубоко огорчены уходом из жизни Антуана Юбера в результате ужасной аварии в сегодняшней гонке. Мы бы хотели выразить глубочайшие соболезнования семье Антуана, его близким и друзьям. Антуан был вежлив со всеми, всегда улыбался, его позитивный настрой заражал всех вокруг, его будет очень не хватать. Из уважения к нему воскресная гонка была отменена»,— говорится в сообщении пресс-службы «Формулы-2». Добавим, что гонка «Формулы-1» в воскресенье началась с минуты молчания в память погибшего гонщика.

В современных гоночных сериях гибель пилотов нечастое явление. Но, несмотря на все принимаемые меры безопасности, трагедий все же избежать не удается. В предыдущий раз в «формульных» сериях фатальный инцидент случился в 2014 году. Тогда на Гран-при Японии французский гонщик команды Marussia Жюль Бьянки вылетел с трассы врезавшись на скорости более 120 км/ч в работавший в зоне безопасности эвакуатор. Бьянки получил тяжелую травму головы. После проведенной операции он долгое время оставался в коме. А в июле 2015 года было объявлено о его смерти.

Арнольд Кабанов