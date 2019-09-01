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Шарль Леклер команды Ferrari стал победителем Гран-при Бельгии «Формулы 1»

Пилот команды Ferrari Шарль Леклер стал победителем Гран-при Бельгии «Формулы 1», выиграв 13 этап, который состоялся в Спа. Россиянин команды «Торо Россо» Даниил Квят финишировал на седьмом месте.

В первую десятку вошли:

  1. Шарль Леклер (Ferrari);
  2. Льюис Хэмилтон (Mercedes);
  3. Валттери Боттас (Mercedes);
  4. Себастьян Феттель (Ferrari);
  5. Александр Албон (Red Bull);
  6. Серхио Перес (Racing Point);
  7. Даниил Квят (Toro Rosso);
  8. Нико Хюлькенберг (Toro Rosso);
  9. Пьер Гасли (Toro Rosso);
  10. Лэнс Стролл (Racing Point).

Напомним, Гран-при Бельгии «Формулы-2», проходивший в выходные в одни сроки с этапом чемпионата мира «Формулы-1» в Спа, обернулся трагедией. Во время субботнего этапа 22-летний французский гонщик команды BWT Arden Антуан Юбер столкнулся с представителем США Хуаном Мануэлем Корреа. В результате удара машину Юбера разорвало на части. Вскоре от полученных травм он скончался. Корреа получил переломы обеих ног и находится в госпитале в стабильном состоянии. Из-за случившегося организаторы Гран-при отменили воскресную гонку «Формулы-2».

Подробнее — в материале "Ъ".

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