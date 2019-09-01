Шарль Леклер команды Ferrari стал победителем Гран-при Бельгии «Формулы 1»

Пилот команды Ferrari Шарль Леклер стал победителем Гран-при Бельгии «Формулы 1», выиграв 13 этап, который состоялся в Спа. Россиянин команды «Торо Россо» Даниил Квят финишировал на седьмом месте.

В первую десятку вошли:

Шарль Леклер (Ferrari); Льюис Хэмилтон (Mercedes); Валттери Боттас (Mercedes); Себастьян Феттель (Ferrari); Александр Албон (Red Bull); Серхио Перес (Racing Point); Даниил Квят (Toro Rosso); Нико Хюлькенберг (Toro Rosso); Пьер Гасли (Toro Rosso); Лэнс Стролл (Racing Point).

Напомним, Гран-при Бельгии «Формулы-2», проходивший в выходные в одни сроки с этапом чемпионата мира «Формулы-1» в Спа, обернулся трагедией. Во время субботнего этапа 22-летний французский гонщик команды BWT Arden Антуан Юбер столкнулся с представителем США Хуаном Мануэлем Корреа. В результате удара машину Юбера разорвало на части. Вскоре от полученных травм он скончался. Корреа получил переломы обеих ног и находится в госпитале в стабильном состоянии. Из-за случившегося организаторы Гран-при отменили воскресную гонку «Формулы-2».

Подробнее — в материале "Ъ".