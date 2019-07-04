BBC сообщила о вывезенном спецслужбами Украины из ДНР бывшем командире ПВО

Украинские спецслужбы задержали на территории самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) бывшего командира ПВО в городе Снежное Владимира Цемаха, сообщил русской службе BBC его адвокат Роман Гонтарев. Задержанного предположительно вывезли из Донбасса в Киев, минуя блокпосты, напрямую через линию разграничения.

«28 июня в день конституции Украины он был доставлен в Киев, а 29 июня Шевченковский районный суд Киева принял решение о его аресте на два месяца, дата апелляции пока не назначена»,— рассказал господин Гонтарев. Задержанному было предъявлено обвинении в создание террористической группы или организации (ч. 1 ст. 258-3 УК Украины).

Родственники задержанного полагают, что Владимир Цемах заинтересовал спецслужбы Украины, поскольку был начальником ПВО в Снежном в 2014 году. Его могут подозревать в причастности к сбитому малазийскому Boeing MH17 — населенный пункт Снежное расположен недалеко от места, откуда предположительно был сбит самолет. Однако, по словам родственников, господин Цемах стал начальником ПВО в октябре, а самолет был сбит в июле.

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Официальные правоохранительные органы Украины не комментируют информацию о задержании Владимира Цемаха. Некоторые украинские СМИ выдвинули версию, что господина Цемаха похитили российские спецслужбы, поскольку он является ценным свидетелем в деле о крушении MH17, а вину за исчезновение возложили на Украину.

Напомним, в июне совместная следственная группа (JIT) заявила, что в крушении самолета Malaysia Airlines MH17 над Донбассом в 2014 году обвиняются: россияне Сергей Дубинский (позывной «Хмурый»), Олег Пулатов (позывные «Гюрза» и «Халиф»), Игорь Гиркин (Стрелков, позывной «Стрелок»), а также украинец Леонид Харченко (позывной «Крот»). Расследовательская группа Bellingcat также назвала имена людей, которые якобы имеют отношение к трагедии самолета, однако имени Владимира Цемаха среди них нет. Российские власти причастность к крушению самолета с самого начала отрицают.

Подробнее о ситуации — в материале “Ъ” «Расследование гибели MH17 никак не долетит до конца».