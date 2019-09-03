Жителям Иркутской области пропишут новые условия по кредитам

После критики президента Владимира Путина Сбербанк пошел навстречу пострадавшим от наводнения в Иркутской области. Организация реструктурирует кредиты жителей и предпринимателей подтопленных районов — их платежи будут отсрочены на год, а проценты за этот период им простят, заявил глава Сбербанка Герман Греф. По подсчетам кредитной организации, речь идет о задолженности почти на 200 млн руб.

2 сентября Владимир Путин жестко высказался о ситуации с кредитами пострадавших, которые не могли договориться с банком.

Владимир Путин, президент России: Сбербанк не очень-то откликается на просьбы граждан. Плохо, что они отказываются идти навстречу людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Ведь для банка с такими рекордными доходами это вообще несерьезный вопрос. Они могут и должны это сделать.

Приведет ли реструктуризация к убытками банка? И можно ли было полностью списать долги пострадавшим? Независимый эксперт Семен Новопрудский пояснил “Ъ FM”, что отсрочка платежей на год вряд ли создаст кредитной организации какие-либо сложности, а вот заемщикам стоит быть внимательнее: «Скорее всего, это прямое следствие того, что тема вышла на самый высокий уровень.

Вполне возможно, Сбербанк решил помочь в связи с волной медийного внимания первых лиц государства.

Для кредитной организации это не такие сильные потери. Есть способы договориться с регулятором, чтобы не учитывать это как убытки, в частности, не создавать резервы на эти кредиты. Очень может быть, что в отчетности это дело зачтут как форс-мажор и долги просто спишут. Вместе с тем, медиареальность так устроена, что через год-два никто про это не вспомнит, и, если человек не сможет платить по долгам, то банк посчитает его плохим заемщиком, и примет к нему уже другой комплекс мер. Никто уже этого человека не защитит».

Российские банки и раньше предоставляли отсрочку по кредитам жителям регионов, попавших в зону стихийных бедствий, например, после наводнений в Крымске, на Алтае и Дальнем Востоке. А в прошлом году после трагедии в Кемерово некоторые частные кредитные организации и вовсе заявили о намерении простить долги пострадавшим.

Сбербанк мог бы поступить также, и это вряд ли дорого ему обошлось, считает бывший зампред Центробанка Вячеслав Соловов: «Когда я работал, то маржа была, условно говоря, 1%, сейчас же она очень высокая. Все-таки произошло стихийное бедствие, помогать надо, у людей нет дома. Простить ограниченное количество кредитов, наверное, можно. Надо подходить к каждому человеку индивидуально, смотреть, какое у него состояние, и максимально помогать».

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Минувшим летом в Иркутской области произошло сразу два наводнения с разницей в несколько дней. В зоне подтопления оказалось полторы сотни населенных пунктов или 13 тыс. домов с населением почти 50 тыс. человек.

Григорий Колганов