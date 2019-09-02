Путин раскритиковал Сбербанк за отказ реструктурировать кредиты пострадавших при наводнениях

Президент России Владимир Путин заявил, что Сбербанк «не очень-то откликается» на просьбы жителей пострадавших от паводков районов Иркутской области о реструктуризации их кредитов. Тема помощи заемщикам обсуждалась, среди прочих, на совещании в Тулуне, куда президент приехал в третий раз за два месяца, чтобы ознакомиться с ходом восстановительных работ после разрушительных паводков.

«Плохо, что они отказываются идти навстречу людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации»,— сказал президент, добавив, что крупнейший банк страны «может и должен это делать» (цитата по ТАСС).

Как сообщил присутствовавший на встрече вице-премьер Виталий Мутко, во вторник, 3 сентября, в Тулун приедет глава банка Герман Греф. «Встретимся с ними, поговорим — о реструктуризации кредитов, о кредитных каникулах, а может быть, где-то индивидуальную помощь будем оказывать»,— сказал зампред правительства.

Напомним, летом этого года в Иркутской области произошли две волны паводка, в результате которых в зоне подтопления оказались более 17 тыс. домов. Наибольший ущерб нанесен городам Нижнеудинск и Тулун. Суммарный ущерб от стихии составил около 35 млрд руб. Погибли 25 человек. В предыдущий приезд в Тулун Владимир Путин назвал работу по ликвидации последствий ЧС неудовлетворительной.

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