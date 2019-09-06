Порошенко снова не явился на допрос в Госбюро Украины

Экс-президент Украины, депутат Верховной рады Петр Порошенко снова не явился на допрос в Государственное бюро расследований (ГБР) по открытым в его отношении уголовным делам. Причиной неявки парламентария послужило неправильное оформление повестки — она должна вручаться за три дня до даты допроса, пояснил его адвокат Игорь Головань.

«Я сегодня явился и подал соответствующий документ, где описал, что повестка была оформлена с нарушением сроков уголовно-процессуального законодательства,— это является уважительной причиной для неявки... Первый день не считается. Я посчитал: если повестка датирована третьим числом, а вызов на шестое, то трехдневный срок не соблюден»,— заявил господин Головань (цитата по ТАСС).

Директор ГБР Роман Труба в своем Telegram-канале заявил, что сегодня следователи хотели получить показания господина Порошенко по делу о возможном вмешательстве в деятельность судей Окружного административного суда города Киева. «Как и предполагалось, пятый президент Украины снова проигнорировал допрос в ГБР. Кстати, направлять повестки теперь стало проще — мы делаем это через аппарат Верховной рады Украины»,— написал господин Труба. Он добавил, что бывший президент использует «сомнительные причины», чтобы избежать допросов, и это неэффективный сценарий для человека, которому нечего скрывать. «Тем более когда ходить на допросы все равно придется, если не сейчас, то с января 2020 года»,— подчеркнул глава ГБР.

Напомним, до этого господин Порошенко не явился на допрос в ГБР 3 сентября. Тогда его адвокат назвал причиной неявки исполнение депутатом своих обязанностей в Верховной раде. Последний раз экс-президент был на допросе в качестве свидетеля по делу о возможном уклонении от уплаты налогов при покупке телеканала «Прямой» 12 августа.

Ранее господин Труба сообщал, что против Петра Порошенко возбуждено 11 уголовных дел, в числе которых дело о госизмене из-за инцидента в Керченском проливе. Сам экс-президент утверждал, что нет ни одного уголовного дела, по которому он проходил бы фигурантом.

Как прошел последний допрос, на котором присутствовал господин Порошенко — в материале “Ъ”.