Порошенко не явился на допрос в Госбюро Украины

Бывший президент Украины Петр Порошенко не явился в Государственное бюро расследований на допрос по открытым в отношении его уголовным делам. Господин Порошенко не смог приехать из-за того, что выполняет обязанности народного депутата в Верховной раде, пояснил его адвокат Игорь Головань.

«Вы знаете о событиях в парламенте — это мы считаем уважительной причиной»,— заявил господин Головань (цитата по ТАСС). Адвокат добавил, что просил предоставить список вопросов следователей к экс-президенту, однако получил отказ. «Мы хотели бы, чтобы вопросы были публичными, чтобы весело было не только нам»,— подчеркнул он.

Как ранее сообщал “Ъ”, последний раз господин Порошенко был на допросе в качестве свидетеля по делу о возможном уклонении от уплаты налогов при покупке телеканала «Прямой» 12 августа. Директор ГБР Роман Труба сообщил, что следующий допрос может быть проведен с использованием полиграфа. Печерский районный суд Киева разрешил его применение.

Ранее директор ГБР сообщал, что против Петра Порошенко возбуждено 11 уголовных дел. В их числе дело о госизмене из-за инцидента в Керченском проливе. Сам экс-президент утверждал, что нет ни одного уголовного дела, по которому он проходил бы фигурантом.

Подробнее о последнем допросе — в материале “Ъ”.