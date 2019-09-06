Продажи машин продолжили падение

В августе авторынок РФ продолжил снижение, выйдя в минус на 1,3%, подсчитали в Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ). В АЕБ говорят, что существенных изменений за этот месяц не произошло. При этом темпы сокращения реализации снижаются уже третий месяц подряд, что, несмотря на отрицательный результат и по итогам восьми месяцев, позволяет надеяться на сохранение продаж в конце года хотя бы на уровне 2018 года. Проблемы лидеров реализации, в том числе с модельным рядом, продолжают тянуть их продажи вслед за рынком, но некоторые до сих пор держатся в плюсе.

По данным АЕБ, продажи легковых и легких коммерческих автомобилей (LCV) в августе упали на 1,3%, до 145,5 тыс. штук. В предыдущие месяцы реализация сокращалась более быстрыми темпами. В июле продажи снизились на 2,4%, почти до 140 тыс. штук, а еще в июне рынок падал на 3,3%, до 151,2 тыс. штук, в мае — на 6,7%, до 137,6 тыс. штук, в апреле — на 2,7%, до 148,3 тыс. штук.

Глава комитета автопроизводителей АЕБ Йорг Шрайбер заключил: «В августе не произошло существенных изменений в ситуации на рынке, так как продажи были по-прежнему ниже того добротного уровня, который был достигнут годом ранее». По итогам января—августа реализация машин на рынке РФ сокращается на 2,3%, достигнув 1,1 млн штук.

На рынке ранее говорили, что положительной динамики продаж ожидают не раньше осени.

Российский авторынок начал восстанавливаться в 2017 году после многолетнего падения с марта 2013 года и перешел в стадию уверенного роста. Спрос на новые легковые машины и LCV в 2018 году, по данным АЕБ, вырос на 12,8%, до 1,8 млн штук. Но в 2019 году ситуация изменилась, и в АЕБ изначально давали сдержанный прогноз в 3,6% роста рынка. В июне на фоне падения рынка ассоциация пересмотрела свои ожидания на 2019 год: теперь это сохранение продаж на уровне прошлого года.

Продажи лидера российского авторынка Lada в августе выросли сразу на 5%, до 30 тыс. машин, хотя еще в предыдущем месяце показывали ноль. В плюсе из топ-10 удалось закрепиться Renault (на 12%, до почти 13 тыс. штук), Skoda (на 4%, до 7 тыс. штук) и отечественному ГАЗу (на 6%, до 5,3 тыс. штук). Но активнее всех среди лидеров продажи растут у BMW — на 17%, до 3,5 тыс. штук.

В минусе оказалась реализация бестселлера среди иномарок — Kia — на 2%, до 18,5 тыс. штук. Продажи Hyundai вышли в ноль, достигнув 14 тыс. штук. Спрос на Toyota упал на 6%, почти до 9,1 тыс. штук, Volkswagen — на 1%, до 8,5 тыс. штук. Наиболее быстрыми темпами, как и в июле, продолжали сокращаться продажи Nissan — на 16%, до 5,9 тыс. машин. Как сообщал “Ъ” 7 августа, падение авторынка в целом еще в июле обнажило проблемы некоторых концернов с позиционированием своих марок. Например, участники рынка объясняли, что Nissan подкосила в том числе короткая и дорогая линейка моделей, а Volkswagen давно не обновлял свою ключевую модель Polo.

Ольга Никитина