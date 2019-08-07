Авторынок накатил на отстающих

Продолжившееся в июле снижение продаж автомобилей обнажило проблемы некоторых концернов с позиционированием своих марок. По мнению участников рынка, рухнувшие на 33% продажи Nissan подкосила в том числе короткая и дорогая линейка моделей, а Volkswagen давно не обновлял свою ключевую модель Polo. На этом фоне выделяется Renault, продажи которого поддержал успешный запуск новой модели Arkana, и Skoda с прагматичным подходом к ценообразованию. Однако в целом проблемы рынка вызваны сокращением доходов населения, и, как считают в отрасли, продажи уже не выйдут в плюс по итогам года.

Ряд производителей и импортеров просчитались со стратегией, затянув обновление модельного ряда и сократив бюджетные модели, что стало заметно на падающем рынке, полагают участники отрасли. Значительный спад в июле, по подсчетам Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), показал Nissan — сразу на 33%. Реализация этой марки, а также Infiniti, просела заметнее других, сказал “Ъ” глава «Автоспеццентра» (АСЦ) Денис Петрунин, связав это с сокращением доступности модельного ряда в России. Nissan совершил стратегическую ошибку, отказавшись от относительно недорогих и доступных моделей, например, Almera, говорит собеседник “Ъ” на рынке, тогда как Infiniti отказался от компактного кроссовера QX30. Сергей Удалов из «Автостата» соглашается, что у Nissan стала короткая модельная линейка, в которой почти не осталось бюджетных моделей. Это была глобальная стратегия Nissan — сократить число платформ, бренд падает в целом по всем рынкам, говорит господин Удалов.

Продажи Volkswagen в июле сократились на 3%. В реальности снижение может быть больше, считает другой источник “Ъ”. Он отмечает, что объемообразующая модель Polo не обновлялась в РФ много лет, и планы по запуску версии 2018 года в РФ будут реализованы нескоро. Среди конкурентных моделей он называет Volkswagen Teramont, который играет в сегменте Chevrolet Tahoe, но при этом их поставки малы. Сергей Удалов отмечает, что пользуется спросом Tiguan, но это не массовая модель. Из топ-10 марок сократились продажи Hyundai и Toyota — на 4%. Господин Удалов отмечает, что Toyota предлагает широкий модельный ряд, а нынешняя динамика может быть связана с ожиданием обновления Rav4. По Hyundai он отмечает популярность модели Creta, в целом на результат могло повлиять отсутствие обновлений у Solaris, но в основном эти марки продаются в рамках общих рыночных трендов.

Некоторые игроки смогли пойти против рынка: рост на 12% показал Renault, который недавно запустил в РФ производство и продажи новой модели Arkana. Глава «Фаворит Моторс» Владимир Попов подтверждает, что модель пользуется хорошим спросом. Также он отмечает прагматичный и разумный подход к позиционированию у Skoda. По данным АЕБ, продажи марки выросли на 10%. Renault и Skoda популярны в том числе и для корпоративных продаж, и свою роль могло сыграть обновление парков такси и каршеринга, говорит Сергей Удалов. По Renault он обращает внимание на хороший маркетинговый ход: изначально они запустили Arkana по выгодной цене, привлекая к ней спрос, а потом повысили цену.

Егор Яковлев, публицист, «До чего же трудно хорошо работать: Шагая за конвейером Волжского автозавода», 1981 А на заводе уже готовят производство для нового автомобиля. Начатая работа принесет освобождение от теперешних узких мест

По данным АЕБ, авторынок как в июле, так и за январь—июль сократился на 2,4%, однако участники рынка оценивают падение как более значительное. «Лучше было бы оценивать состояние рынка по данным регистрации ГИБДД»,— отмечает глава экспертно-аналитического управления ГК «Автомир» Артем Зябин (“Ъ” писал о расхождениях в статистике 19 июня). Денис Петрунин согласен, что статистика АЕБ «по-прежнему не отражает реальной ситуации на авторынке»: «По нашим ощущениям, падение продаж по итогам семи месяцев 2019 года составляет 5–6%. Факторы, которые к этому привели — низкая покупательская способность населения, отсутствие роста зарплат, ухудшение уровня жизни».

Прогнозы у участников рынка пессимистичные: если АЕБ еще ждет сохранения продаж на уровне прошлого года, то Владимир Попов ожидает снижения на 2%. В прошлом июле, отмечает он, была активная реклама автомобилей в ходе чемпионата мира по футболу и в целом наблюдался приток капитала, который в итоге стимулировал и спрос на автомобили, сейчас таких факторов нет. Наибольший потенциал к росту сегодня имеют Kia и Hyundai, добавляет господин Попов. В АСЦ дают прогноз в 5–7% снижения. Артем Зябин называет динамику ожидаемой: «в августе—декабре отрицательная динамика может быть даже выше, так как скажется эффект высокой базы 2018 года». По прогнозу «Автомира», рынок может показать падение в пределах 2,5–5%. Сергей Удалов дает прогноз до 5% в базовом сценарии и до 10% — в худшем, также обращая внимание на высокую базу прошлого года в преддверии повышения НДС.

Ольга Никитина