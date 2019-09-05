Михаила Абызова обвинят во всем тяжком

6 сентября следователи Следственного комитета России (СКР) собираются предъявить новое обвинение бывшему министру «Открытого правительства» Михаилу Абызову. К прежним организации преступного сообщества и хищению 4 млрд руб. ему планируют добавить незаконное участие в предпринимательской деятельности и отмывание вырученных в результате нее около 30 млрд руб. Сам экс-министр считает действия следствия незаконными, объясняя их стремлением «удержать» наложенные аресты на имущество и активы, которые сейчас обжалованы в суде.

Как сообщил “Ъ” адвокат Михаила Абызова Александр Аснис, 5 сентября защиту ознакомили с постановлением о возбуждении очередного уголовного дела в отношении экс-министра. По словам защитника, в нем идет речь о преступлении, предусмотренном ст. 174.1 «легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления» УК РФ.

По данным источников “Ъ”, в СКР уже объединили ранее возбужденные в отношении Михаила Абызова уголовные дела об организации преступного сообщества с использованием служебного положения и мошенничестве (ч. 3 ст. 210 и ч. 4 ст. 159 УК РФ), а также незаконном участии в предпринимательской деятельности (ст. 289 УК РФ), обвинение по которым планируют в пятницу предъявить экс-министру в СИЗО.

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Как рассказывал “Ъ”, СКР посчитал, что в начале 2018 года в интересах Михаила Абызова и с его ведома была совершена сделка, которая принесла министру более 30 млрд руб. Между тем, согласно действующему законодательству, госчиновник, которым на тот момент являлся Михаил Абызов, не имел права участвовать в бизнесе. Однако, как особо подчеркивали защитники экс-министра, ст. 289 УК РФ, относящаяся к преступлениям небольшой тяжести, не предусматривает в качестве последствия причинение имущественного вреда государству или иному собственнику и, соответственно, последующего возмещения какого-либо ущерба, а также не влечет за собой признание каких-либо сделок недействительными. В результате следователи ГСУ СКР решили добавить к «легкой» ст. 289 УК РФ отмывание денег.

Интересно, что если первая статья предусматривает самое суровое наказание в виде всего двух лет заключения, то вторая — уже до семи лет. И, что самое главное, может повлечь за собой в случае установления судом вины конфискацию активов.

«Защита полагает, что, не сумев за пять месяцев доказать совершение Абызовым мошенничества и организации преступного сообщества (под ними следствие полагает сделку с подконтрольными экс-министру новосибирскими энергетическими компаниями.— “Ъ”), следствие возбуждает новые дела по надуманным основаниям, чтобы продолжить оказывать давление на суд с целью наложения арестов на имущество, а также продления ему срока содержания под стражей»,— заявил господин Аснис. По его словам, используя ст. 174.1 УК РФ, которая предусматривает конфискацию, следствие пытается таким образом удержать аресты имущества, наложенные по делу в отношении Михаила Абызова, которые в последнее время активно отменяются судами. «Из 19 постановлений о наложении ареста на имущество отменено уже девять»,— отметил адвокат. Всего под обеспечительные меры попали активы, оцениваемые в 29 млрд руб.

«Сам Михаил Абызов считает, что новые дела возбуждены незаконно и необоснованно с целью продолжить на него давление в условиях, когда по уже предъявленному обвинению следствие так и не смогло его доказать»,— передал Александр Аснис позицию своего клиента. При этом он подтвердил “Ъ”, что период, в который якобы была совершена легализация средств, совпадает с закрытием сделки, вмененной по ст. 289 УК РФ, не став ее конкретизировать. Между тем источники “Ъ” предполагают, что речь идет о продаже принадлежавших Михаилу Абызову 78% акций компании «Сибэко».

Сергей Сергеев