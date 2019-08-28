Михаила Абызова заподозрили в предпринимательстве

Следователи СКР возбудили еще одно уголовное дело в отношении экс-министра «Открытого правительства» Михаила Абызова. К обвинениям в создании оргпреступного сообщества и мошенническом хищении около 4 млрд руб. добавились подозрения в незаконном участии в предпринимательской деятельности в его бытность чиновником. Адвокаты считают его надуманным и необоснованным. По их мнению, оно появилось лишь для попытки оказать давление на суды, которые в последнее время стали отказывать СКР в новых арестах активов бывшего министра, одновременно ставя под сомнение законность ранее вынесенных обеспечительных мер примерно на 27 млрд руб.

Как сообщил “Ъ” один из адвокатов Михаила Абызова Александр Аснис, о появлении нового уголовного дела в отношении его клиента стало известно в минувший понедельник сразу из двух источников. Сначала следователь из бригады Следственного комитета России, которую возглавляет генерал-майор юстиции Сергей Степанов, прибыл в СИЗО, где ознакомил защитников с постановлением о возбуждении 23 августа уголовного дела о незаконном участии в предпринимательской деятельности (ст. 289 УК РФ). Одновременно о деле сообщил другой следователь из той же бригады СКР, участвовавший в заседании апелляционной инстанции Мосгорсуда, где рассматривались жалобы на аресты бизнес-объектов и счетов Михаила Абызова в качестве обеспечительных мер по уголовному делу. Именно начало еще одного расследования представитель СКР назвал одной из основных причин того, что снимать арест по жалобам защиты никак нельзя. Впрочем, суд счел эти доводы не слишком убедительными — два из четырех постановлений были возвращены в райсуд для нового рассмотрения.

Господин Аснис особо отметил, что его подзащитному инкриминируется участие в предпринимательской деятельности в начале 2018 года — как лично, так и через доверенных лиц, с помощью которых шли некие деловые переговоры.

Названия компаний и подробности защитник сообщить отказался, сославшись на тайну следствия. Однако, по некоторым данным, речь может идти об участии тогдашнего министра в обсуждении условий сделки о продаже 78% акций компании СИБЭКО, принадлежащих чиновнику, Сибирской генерирующей компании в феврале 2018 года.

Между тем, как уточнил Александр Аснис, ст. 289 УК РФ относится к преступлениям небольшой тяжести, за которое предусмотрено наказание в виде штрафа, обязательных или принудительных работ и в самом крайнем случае — до двух лет лишения свободы. «Состав преступления не предусматривает в качестве последствия причинение имущественного вреда государству или иному собственнику и, соответственно, последующего возмещения какого-либо ущерба, а также не влечет за собой признание каких-либо сделок недействительными»,— пояснил Александр Аснис. Он также отметил, что по новому делу обвинение еще не предъявлено, а само расследование не объединено с тем, которое ведется изначально.

Чем известен Михаил Абызов Читать далее

Более того, как он напомнил, «старое» дело связано с преступлениями, якобы совершенными в 2011–2014 годах, а новое касается совсем другого периода. «Новое дело возбуждено в тот момент, когда суды стали отказывать следствию в наложении арестов на имущество, якобы принадлежащее Абызову»,— отметили представители арестованного экс-министра, не исключая, что расследование поможет продолжить эту практику.

Кстати, как отмечают защитники господина Абызова, исходя из сложившейся следственной и судебной практики, сама ст. 289 УК РФ применяется довольно редко и преимущественно в отношении чиновников муниципального уровня, которые создают фирмы, регулярно выигрывающие контракты на оказание услуг районным властям.

Интересно также, что на днях представители СКР в суде заявили, что на данный момент арест наложен на активы господина Абызова на общую сумму 27 млрд руб. «Мы считали, что речь идет примерно о 20 млрд, но следствию, конечно, виднее»,— сказали “Ъ” адвокаты экс-министра. Они подчеркнули, что точные суммы установить практически невозможно, так как, например, при аресте акций их стоимость оценивается по первоначальной покупочной, но не по нынешней рыночной. «Все равно речь идет о несоразмерности арестованного имущества даже с теми фантастическими суммами ущерба, которые называет следствие»,— пояснил господин Аснис позицию защиты. По его словам, ущерб пока заявлен в 4 млрд руб., а максимально возможный штраф при условии вынесения обвинительного приговора — 1 млрд. Он также отметил, что адвокатам уже удалось «отбить» аресты имущества на несколько миллиардов рублей, но «работа будет продолжена», так как СКР, по его мнению, не удалось доказать принадлежность имущества Михаилу Абызову.

Между тем источники “Ъ” в силовых структурах не исключают, что новое расследование может стать еще одним основанием для иска в суд об обращении имущества господина Абызова в доход государства. В свою очередь, адвокаты экс-министра заявили “Ъ”, что им о таких планах силовиков ничего не известно.

Сергей Сергеев