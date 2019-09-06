Адыгейский сыр остается на родине

Выпускать адыгейский сыр могут только местные компании—правообладатели прав на наименование места происхождения товара (НМПТ). Такое решение вынесла Палата по патентным спорам, отказав производителям из других регионов, включая «Умалат» и «Сыр Стародубский», в праве называть адыгейскими свои сыры. Воспользоваться ситуацией могут белорусские предприятия, на которых решение палаты не распространяется, считают участники рынка.

Палата по патентным спорам отказалась прекращать действие свидетельств об исключительном праве на НМПТ «Сыр адыгейский», выданных двум компаниям из Адыгеи — ООО «Тамбовский» и ОАО «Молочный завод "Гиагинский"». Решение опубликовано на сайте Федерального института промышленной собственности (ФИПС). Всего свидетельства выданы девяти компаниям, все они базируются в Адыгее, следует из данных ФИПС.

Оспорить свидетельства пытались «Умалат» Алексея Мартыненко (бренды Unagrande, Pretto) и «Сыр Стародубский» Татьяны Мокроусовой и партнеров (марки «Стародуб», EmandHof, Lattesco и др.) из Брянской области, а также предприниматель из Чувашии Вадим Агамирян (бренд Lav Panir). По их мнению, продукция обладателей свидетельств не соответствует свойствам, указанным в НМПТ. Температура обработки молока как особенность адыгейского сыра легко воспроизводится, а осаждение белка путем внесения кислой молочной сыворотки потеряло актуальность, поскольку используется уксусная или лимонная кислота, считают заявители. В качестве доказательства приводилось исследование ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский институт маслоделия и сыроделия», которое не выявило значимых отличий между сыром из Адыгеи и произведенным в Брянской области и Чувашии.

В ноябре 2018 года «Умалат» выиграл спор против Союза производителей продукции «Сыр адыгейский». Арбитражный суд Брянской области решил, что условия НМПТ не выполняются ни одним из участников рынка, в том числе из Адыгеи. «Умалат» же позиционирует свой сыр как товар, соответствующий ГОСТу, по которому сыр производился по всему СССР с 1975 года. Решение устояло в апелляции. Но кассация потребовала пересмотреть дело, указав, что суды изучали характеристики сыров, в то время как рассмотрению подлежал лишь вопрос о защите исключительного права на НМПТ.

В «Умалат» назвали решение патентной палаты «поверхностным». По словам представителя компании, документы, подтверждающие утверждение, что производимый в Адыгее сыр обладает какими-либо особыми свойствами, так и не были представлены.

Исход спора может привести к значительному сокращению производства адыгейского сыра в России, предупреждают в «Умалат». По данным Nielsen, которые приводит директор юридического департамента «Умалат» Андрей Гаврилов, уже прошедшие судебные споры привели к падению рынка адыгейского сыра на 43% в первом квартале 2019 года. В компании готовы прекратить выпуск адыгейского сыра, но только когда пройдут все судебные инстанции. Производители сыра из Адыгеи на вопросы “Ъ” не ответили.

Шансов оспорить решение палаты немного, считает управляющий партнер «Кард Патент» Ольга Кривельская. По ее словам, правообладателям достаточно будет привести доказательства намерений выпускать продукцию, соответствующую НМПТ. Заявителям же придется оспорить заключение Минсельхоза, на основании которого выдано свидетельство НМПТ, отмечает юрист. По словам госпожи Кривельской, компании могут выпускать аналогичную продукцию, не используя обозначение «Сыр адыгейский». Но гендиректор «Союзмолока» Артем Белов указывает, что это повлечет издержки предприятий и грозит ростом стоимости продукции. При этом освободившуюся нишу смогут занять производители из Белоруссии, которые имеют достаточные мощности, прогнозирует он. По данным Nielsen, который приводит «Умалат», за 2018 год в России было произведено около 3 тыс. тонн адыгейского сыра, около трети пришлось на компании из других регионов. Исходя из средней стоимости адыгейского сыра в «Перекрестке» 233 руб. за 300 г, примерный оборот рынка можно оценить в 2,3 млрд руб.

Алексей Полухин