Гособвинение запросило четыре с половиной года для Котова за нарушения правил проведения митингов

Гособвинение запросило Тверской суд Москвы приговорить 34-летнего программиста Константина Котова к четырем с половиной годам колонии за неоднократное нарушение правил проведения митинга. По заявлению прокурора, все допрошенные свидетели подтвердили, что подсудимый активно вел себя на несанкционированной акции: «Кричал лозунги и давал интервью».

«Прошу признать виновным по ст. 212.1 УК РФ (неоднократное нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования) и назначить наказание в виде четырех лет и шести месяцев заключения с отбыванием в колонии общего режима»,— сказала гособвинитель (цитата по «РИА Новости»).

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По версии обвинения, продолжая ходить на несанкционированные акции, несмотря на административные наказания, господин Котов продемонстрировал свое презрение к конституционным основам России.

Напомним, господина Котова задержали 10 августа, когда в Москве прошла санкционированная акция в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму. Также участники призывали освободить фигурантов «дела 27 июля». По данным «Белого счетчика», на августовскую акцию пришли почти 50 тыс. человек. Санкционированный митинг перешел в «мирную прогулку», на которой задержали более 200 человек. Позже господина Котова отправили под арест на два месяца по делу о повторном нарушении правил проведения митинга.

О первых приговорах по делам о несанкционированных акциях в Москве — в публикации “Ъ”.