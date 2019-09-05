Мантуров: переход на четырехдневку осложнит достижение цели по экспорту

Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров допустил переход на четырехдневную рабочую неделю, но считает, что это осложнит достижение целевых показателей по производству и экспорту, передает ТАСС.

«Если у нас задача стоит увеличивать объем производства и увеличивать экспорт, то при традиционной трехсменной системе работы я думаю, что будет просто физически тяжело выполнить все показатели, ну а так, наверное, все возможно»,— сказал он в кулуарах Восточного экономического форума. Министр экономического развития Максим Орешкин уточнил, что главным условием для перехода к четырехдневной рабочей неделе в России является повышение доходов населения и рост производительности труда.

Восточный экономический форум-2019. Главное Читать далее

Напомним, о возможности перехода на четырехдневную рабочую неделю премьер-министр Дмитрий Медведев заявил в начале июня. Он поручил Минтруду до 30 сентября представить свое мнение о перспективах введения четырехдневной рабочей недели и оценить возможные последствия для экономики. При этом господин Медведев призвал не воспринимать буквально идею четырехдневной рабочей недели. По его мнению, четырехдневная рабочая неделя может стать реальностью, но должна сопровождаться ростом производительности труда и сохранением уровня зарплаты.

Минтруд в августе сообщил, что готов обсудить идею сокращения рабочей недели с профсоюзами. Там пояснили, что переход на четырехдневку возможен. Закон устанавливает только максимальное количество рабочих часов в неделю, а нижней границы нет.

Есть ли перспективы у сокращенной рабочей недели, читайте в материале “Ъ FM” «Госдума может разрешить работать меньше».