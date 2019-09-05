Путин: обмен заключенными с Украиной будет масштабным

Москва и Киев близки к завершению переговоров об обмене удерживаемыми гражданами, заявил президент России Владимир Путин. По его словам, обмен подследственными и осужденными будет масштабным.

«По поводу обмена: я думаю, что он будет таким достаточно крупным, масштабным, и это уже было бы хорошим шагом вперед, в сторону нормализации (двусторонних отношений.— “Ъ”)»,— сказал господин Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума.

Ранее о скором окончании переговорного процесса заявил глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук. По информации «Интерфакса», процесс обмена, возможно, будет запущен до конца этой недели.

Переговоры об обмене стартовали в середине июля, когда президент Украины Владимир Зеленский позвонил президенту России. Предполагается, что подследственных по договоренности отправят на Украину и в Россию с копиями их уголовных дел, а за преступления осудят заочно. Уже осужденные будут помилованы президентскими указами.

О других вариантах обмена заключенными читайте в материале “Ъ” «Украинских моряков отправят сидеть на родину».