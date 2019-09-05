Медведчук заявил о скором обмене украинских и российских заключенных

Глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», личный друг президента России Владимира Путина Виктор Медведчук заявил, что процесс российско-украинских переговоров об обмене удерживаемыми гражданами идет активно и близок к завершению.

«Переговоры по обмену ведутся, насколько мне известно, это успешные переговоры, и в ближайшее время они закончатся»,— сказал он в интервью каналу «Россия 24».

Господин Медведчук добавил также, что во время своего визита во Владивосток в рамках Восточного экономического форума намерен встретиться с российским руководством, но не уточнил, с кем конкретно.

Ранее «Интерфакс» сообщил, что процесс обмена, возможно, будет запущен до конца этой недели. В Кремле эту информацию не подтвердили, заявив, что анонсов обмена заключенными быть не может.

Переговоры об обмене задержанными и осужденными между двумя странами начались после первого телефонного разговора Владимира Путина и Владимира Зеленского, состоявшегося в середине июля. Как сообщали источники “Ъ”, Москва и Киев обсуждают следующую схему: осужденные будут помилованы президентскими указами, а подследственных по договоренности отправят на Украину и в Россию с копиями их уголовных дел, а за преступления осудят заочно.

О других вариантах обмена заключенными читайте в материале “Ъ” «Украинских моряков отправят сидеть на родину».