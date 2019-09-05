Путин: не на протесты ходить надо, а детей рожать

На пленарном заседании Восточного экономического форума президент России Владимир Путин прокомментировал протесты, связанные с предстоящими выборами. По словам президента, для государства полезнее, если молодежь занимается более созидательными процессами, в частности увеличением рождаемости в стране.

«Скажем так, у нас в Чечне или в Дагестане… рождаемость в три раза больше, чем в Японии. Вопрос в том, на что тратить энергию»,— ответил господин Путин на вопрос ведущего пленарного заседания Сергея Брилева о том, «его ли это молодежь, выходящая на субботние протесты». «Я исхожу из того, что все мы, прежде всего молодые люди, должны тратить энергию на такие процессы, которые ведут к созиданию»,— сказал глава государства.

При это президент отметил, что молодежь имеет право на протестные акции, так как такие события «встряхивают власть», но подчеркнул, что необходимо действовать исключительно в рамках установленных правил и законов. «Молодежь имеет право на протестные акции, иногда это приводит к позитиву, поскольку встряхивает власть, но действовать нужно в рамках закона»,— сказал господин Путин.

На вопрос о том, стоит ли к молодым участникам акции проявлять большую мягкость, президент России ответил однозначно. «Ко всем нужно относиться одинаково, в рамках закона»,— сказал он.

В середине августа на встрече с президентом Франции Эмманюэлем Макроном Владимир Путин впервые прокомментировал протестные акции в Москве, начавшиеся в июле из-за недопуска оппозиционных кандидатов на выборы в Мосгордуму. По его словам, кандидаты были не зарегистрированы на выборы, так как ими был нарушен закон во время сбора подписей в свою поддержку. Протестующих президент России призвал действовать строго в рамках закона о митингах и собраниях.

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С середины июля в Москве проходят акции протеста за допуск незарегистрированных кандидатов на выборы в Мосгордуму. В ходе акций, не согласованных с мэрией города, были задержаны в общей сложности более 2 тыс. человек. В суды было направлено около 200 административных дел. После акции 27 июля было возбуждено уголовное дело о массовых беспорядках, фигурантами по которому стали более десяти человек. Несколько фигурантов уже получили реальные сроки.

О судах над участниками протестных акций читайте в публикации “Ъ” «В особом беспорядке».

О последнем прошедшем в Москве протесте читайте в материале “Ъ” «“Какая многоликая страна у нас”».