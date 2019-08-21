Путин обвинил оппозиционных кандидатов в Мосгордуму в фальсификации подписей

Президент России Владимир Путин заявил о нарушении закона оппозиционными кандидатами, которых не допустили к выборам в Мосгордуму. В ходе пресс-конференции по итогам переговоров с финским президентом Саули Ниинистё он выразил мнение, что, претенденты в городской парламент сфальсифицировали подписи избирателей в свою поддержку.

«Избирательные комиссии обнаружили, что в этих списках есть так называемые мертвые души — то есть люди, которые давно ушли из жизни, умерли, но их подписи стоят в этих листах подписных. Это не ошибка, это фальсификация»,— сказал Владимир Путин.

Протестные акции в Москве президент России связал с предвыборной борьбой. Он добавил, что кандидатам, которым отказали в регистрации необходимо обращаться в суд. Как минимум одно такое обращение закончилось позитивным решением в пользу истца, напомнил он, имея в виду представителя «Яблока» Сергея Митрохина.

Отметим, что о восстановлении господина Митрохина кандидатом в депутаты в Мосгордуму Владимир Путин упоминал в ходе встречи с президентом Франции Эманюэлем Макроном. Президент России заявил, что граждане имеют право на протест, но никто не должен нарушать закон и доводить ситуацию «до абсурда либо столкновений с властями».

О том, как прошла российско-французская встреча, читайте в материале “Ъ” «Запарижская сечь».