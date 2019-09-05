Сбербанк и McDonald`s откроют совместные точки в России

Сбербанк и McDonald`s на Восточном экономическом форуме договорились об открытии объединенных зоной ожидания точек на нескольких площадках в Москве, Санкт-Петербурге и других регионах. Россия стала одним из первых в мире рынков, где McDonald`s внедряет подобные инновации, говорится в сообщении, поступившем в “Ъ”.

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Стороны намерены создать цифровую систему, которая откроет возможность для онлайн-заказов и позволит определить места для открытия новых торговых точек. Кроме того, соглашение предполагает сотрудничество в исследованиях потребительского рынка для оценки спроса на питание вне дома и возможность пересмотра сегментации предприятий быстрого обслуживания.

«Сотрудничество между Сбербанком и McDonald`s строится вокруг цифровой трансформации, искусственного интеллекта и больших данных, создавая уникальные возможности для предложения наилучших услуг и удовлетворенности наших клиентов»,— заявил первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин.

Напомним, сегодня, 5 сентября, также стало известно, что несколько ресторанов сети McDonald`s появятся на Дальнем Востоке. Всего в России работает более 680 заведений сети, а в течение 2019 года компания планировала открытие еще около 60 ресторанов.

О планах сети на открытие ресторанов McDonald`s нового формата dark kitchen — в материале “Ъ”.