На Дальнем Востоке появятся рестораны McDonald`s

На Дальнем Востоке откроется несколько ресторанов сети McDonald`s, сообщил газете «Ведомости» генеральный директор компании в России Марк Карена. Точное количество точек и их местоположение господин Карена не назвал.

«Мы очень заинтересованы в развитии локальных производителей. Например, вся рыба для ресторанов на Дальнем Востоке будет поставляться из Охотского моря. Мы планируем закупать еду и у локальных поставщиков»,— сказал он. Прямые инвестиции в строительство ресторанов в регионе составят не менее 1 млрд руб. По оценкам Марка Карены, у рынка большой потенциал.

В Зауралье первый ресторан McDonald`s был открыт в марте нынешнего года. Сейчас самой восточной точкой сети является Новокузнецк. Всего в России работают более 680 ресторанов сети. В течение 2019 года компания планировала открытие еще около 60 заведений.

О планах сети на открытие ресторанов нового формата читайте в материале “Ъ” «McDonald`s переходит на темную сторону кухни».