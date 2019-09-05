Кремль: после встречи Путина и Абэ вопрос о мирном договоре «в том же состоянии»

На встрече в рамках Восточного экономического форума президент России Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ в очередной раз обсудили проблемы заключения мирного договора и Курильских островов. По словам помощника российского главы Юрия Ушакова, вопрос о заключении мира между двумя странами остался «в том же состоянии».

«Все примерно в том же состоянии. Условлено, что те форматы, которые работают, будут продолжаться»,— сказал господин Ушаков по окончании переговоров (цитата по «РИА Новости»).

В рамках встречи также обсуждалось сотрудничество в торгово-экономической сфере. «Частично комплекс островной обсуждался в режиме тет-а-тет и потом с подключением делегаций»,— добавил помощник президента Путина.

Одним из результатов встречи, как сообщило японское агентство Kyodo, стало подтверждение сроков запуска пилотного проекта по туризму на Курильских островах. По информации источников агентства, старт проекта намечен на начало октября нынешнего года.

Напомним, на прошлой встрече Владимира Путина и Синдзо Абэ, прошедшей в Осаке в рамках G20, был достигнут ряд соглашений относительного экономического сотрудничества двух стран. Так, с 1 сентября Япония смягчила визовый режим для российских предпринимателей. Также было согласовано несколько бизнес-проектов, направленных на развитие Южных Курил.

О перспективах экономического сотрудничества стран читайте в материале “Ъ” «"Если бизнесмены России и Японии вместе получат прибыль — заключить мирный договор будет легче"».

О споре Москвы и Токио о принадлежности Южных Курил читайте в материале “Ъ” «Переговорный протест».