Переговорный протест

Группа японцев, бывших жителей южной части Курил и их потомков, 10–11 августа посетила свою историческую малую родину в рамках так называемых безвизовых обменов. Эта поездка состоялась на фоне нарастающих взаимных претензий и обмена дипломатическими протестами между Москвой и Токио. С подробностями — корреспондент ТАСС в Японии Василий Головнин, специально для “Ъ”.

Безвизовые поездки на южную часть Курил их престарелых бывших жителей в сопровождении более молодых родственников, представителей МИДа и прочих официальных лиц — дело рутинное, налаженное еще с начала 1990-х годов. Взамен Япония столь же регулярно принимает на своей территории группы нынешних российских обитателей этих островов, которым организуют ознакомительные туры по стране. Участников такого обмена допускают без штампов в паспортах — просто по спискам, поскольку Токио, как известно, считает Южные Курилы своими исконными территориями и не признает необходимости получать туда въездные визы.

При премьер-министре Японии Синдзо Абэ организация этих поездок несколько изменилась, что стало для него фактически единственным крохотным успехом в отчаянной и, похоже, безнадежной борьбе за то, чтобы наконец-то решить вопрос об островах и подписать с Москвой мирный договор. Раньше японские безвизовые группы отправлялись на юг Курил для посещения могил предков только на специально выделенном теплоходе. Поездки часто откладывались из-за непогоды, занимали много времени, с судна было непросто добираться до берега, что создавало немалые проблемы для бывших жителей островов, которым уже глубоко за восемьдесят.

Однако премьер Абэ в 2017 году сумел договориться с российской стороной об использовании чартерных самолетов. Один из них, арендованный у российской авиакомпании «Аврора», в эти выходные дни доставил японскую группу из 70 человек на острова Кунашир и Итуруп, а затем вернул обратно. На сей раз все обошлось без проблем, хотя в июле прошлого года во время предыдущей поездки такого рода у японских официальных лиц, как утверждали в Токио, изъяли несколько спутниковых телефонов как незадекларированную технику.

Правительство Синдзо Абэ не стало из-за этого поднимать шум, поскольку разрешение территориального спора и подписание мирного договора с Россией нынешний японский премьер с самого начала своего пребывания у власти несколько опрометчиво провозгласил одной из главных целей внешней политики Токио. С Москвой он ведет беспрецедентно интенсивный диалог, регулярно посещает Россию, не считаясь с правилами дипломатической взаимности, когда лидеры двух стран совершают друг к другу визиты только по очереди.

С президентом Владимиром Путиным Синдзо Абэ встречался и говорил об островах уже 26 раз — как в ходе поездок в РФ, так и на различных международных форумах. По частоте контактов с российским лидером он далеко обогнал руководителей всех ведущих стран планеты, однако похвастаться японскому премьеру особо нечем. Рухнули его прежние расчеты на то, чтобы в июне нынешнего года на переговорах с Владимиром Путиным во время саммита G20 в Осаке добиться некой общей договоренности о содержании мирного договора. Хотя ради этого, если верить многочисленным утечкам, он был готов отказаться от требования «верните все наши северные территории» и согласиться на формулу 1956 года, когда советский руководитель Никита Хрущев выразил готовность передать дальневосточному соседу только один обитаемый остров Шикотан и прилегающую к нему гряду мелких необитаемых островков. На них приходится от силы 7% тех территорий, на которые официально претендует Токио.

Москва в целом выражала готовность вести переговоры на основе формулы 1956 года — тем более что она зафиксирована в советско-японской совместной декларации, ратифицированной в свое время парламентами двух стран. Однако это оговаривается тяжелыми для Токио условиями — например, требованием гарантий того, чтобы острова в случае их передачи Японии никогда и ни в какой форме не использовались американцами для военных нужд. Это противоречит положениям договора безопасности между Токио и Вашингтоном, нарушать или модифицировать который японское правительство не собирается.

Одновременно российская сторона отказывается вступать в практические переговоры об условиях даже гипотетической передачи островов. Премьер Абэ пытается компенсировать это обсуждением вопроса о совместной хозяйственной деятельности на юге Курил. Двусторонние консультации об этом идут на рабочем уровне, было объявлено о возможности сотрудничества в двусторонней организации круизов на острова и утилизации там мусора. Но договоренностей и об этом нет — судя по всему, их достижению мешает нежелание японцев признавать российское законодательство на островах. Они предлагают установить там некий особый юридический режим, но это неприемлемо для Москвы.

Нынешняя безвизовая поездка на острова прошла на весьма негативном фоне — Токио выразил официальное неудовольствие Москве в связи с визитом на южнокурильский Итуруп премьер-министра Дмитрия Медведева, который заявил там: «Это — наша земля». Протест был заявлен и в связи с российскими ракетными стрельбами в этом районе. В ответ в МИД РФ был вызван японский посол в Москве: ему было заявлено, что протесты отклоняются и рассматриваются как нечто близкое к вмешательству во внутренние дела России. В адрес Токио был направлен протест и со стороны РФ — в связи с нарушениями, которые, как было заявлено, допускают японские участники безвизовых обменов на Южных Курилах. Резкую реакцию в Москве вызвало и сообщение о том, что эти острова обозначены как японские на карте, вывешенной на сайте токийской летней Олимпиады 2020 года.

Впрочем, по информации из правительственных кругов, Токио постарается сделать все, чтобы эти перебранки прекратились и не имели продолжения. В частности, японские организаторы нынешней безвизовой поездки на острова изо всех сил старались не вызывать нового раздражения у российской стороны. Дело в том, что в начале сентября неутомимый премьер Абэ вновь собирается в Россию — на новую встречу с президентом Путиным во Владивостоке во время Восточного экономического форума, где он, конечно, опять будет говорить о Курилах.